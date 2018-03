' Oracle Series' | Errani in semifinale

Tennis : Sara Errani nel tabellone principale dell’Oracle Challenger Series. Sconfitta Claire Lu in tre set : Missione compiuta per Sara Errani. L’azzurra ha centrato la qualificazione al main draw dell’“Oracle Challenger Series”, torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Nella finale delle ‘quali’, la 30enne romagnola, attualmente numero 143 del ranking mondiale e settima testa di serie del tabellone (qualificazioni), ha superato in tre set (6-3 ...