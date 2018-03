Operato Neymar | fra 6 settimane il punto

Operato Neymar - 'fra sei settimane faremo il punto' : L'operazione chirurgica a cui Neymar è stato sottoposto dopo la frattura al quinto metatarso del piede destro riportata contro il Marsiglia "si è svolta perfettamente" nell'ospedale 'Mater Dei' di ...

Infortunio Neymar - l’attaccante Operato : ecco il report medico : Infortunio Neymar – Pessime notizie per il Psg che non potrà contare sull’attaccante Neymar a causa di un Infortunio durante la gara contro il Marsiglia, il brasiliano salterà la fondamentale gara di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. ecco il report medico: “Neymar Jr è stato operato oggi all’ospedale Materdei di Belo Horizonte. L’intervento è stato guidato dal dottor Rodrigo Lasmar ed è ...

Neymar Operato : inizia la lunga attesa di Psg e Brasile : Intervento al piede per il fuoriclasse verdeoro: una mazzata in chiave Championbs, l'obiettivo diventa il Mondiale in Russia

Psg - Neymar Operato dopo l'infortunio al piede destro. Starà fermo 3 mesi : Alla Coppa del Mondo in Messico il Brasile rischiava di dover fare a meno della sua stella, Zico, che si era procurato una frattura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nely ...

Neymar alza bandiera bianca : "Sarà Operato". Resterà fuori due mesi? : L'infortunio di Neymar mette ancora di più nei guai il Psg che in estate ha investito oltre 400 milioni di euro per rinforzare la sua rosa con gli acquisti del brasiliano, per 222 milioni di euro, e ...

Psg - arriva l’ufficialità : Neymar sarà Operato : Psg, arriva l’ufficialità: Neymar sarà operato Ci pensa papà Neymar a risolvere ‘il giallo’ sulla presenza o meno del figlio nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Intervenuto a ESPN Brasile, l’agente ha gelato i tifosi del Psg. “Ciò che è chiaro e che il Psg già sa è che non potrà […] L'articolo Psg, arriva l’ufficialità: Neymar sarà operato sembra essere il primo su NewsGo.

Psg : Neymar sarà Operato nel fine settimana in Brasile : Il comunicato del club parigino: la decisione dopo un rapporto congiunto con la naziionale brasiliana, in accordo con il giocatore