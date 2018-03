Omnium | bronzo Consonni Sesta medaglia azzurra

Sesta medaglia al Mondiale su Pista : Simone Consonni è bronzo nell'Omnium - : Altra grande soddisfazione per l'Italia ai Campionati del Mondo su Pista di Apeldoorn. L'omnium maschile ha visto Simone Consonni chiudere in terza posizione con 104 punti; il bergamasco, in testa dopo tre delle quattro prove, ha preferito adottare una ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Simone Consonni si tinge di bronzo! L’erede di Viviani sul podio dell’Omnium : Arriva la sesta medaglia per la spedizione italiana ai Mondiali di Ciclismo su pista in quel di Apeldoorn. In terra olandese Simone Consonni fa il bis: dopo il bronzo nell’inseguimento a squadre con il quartetto, arriva quello nell’omnium. Due podi in due specialità olimpiche, dunque, per il corridore della UAE Emirates, autore di quattro prove convincenti. Sesto nello scratch, quinto nella tempo race, terzo ...

