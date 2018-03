Nuovi DLC per Prey in arrivo?

Nuovi DLC per Prey potrebbero arrivare? : Oggi Bethesda ha mandato gli inviti per la sua conferenza all'E3, confermando perciò di essere presente alla famosa fiera del videogioco, conferma IGN.Molti franchise dello studio saranno presenti sulla faccia anteriore dell'invito mandato, tra cui anche Prey. Che qualcosa bolla in pentola?Il briefing di Bethesda si terrà domenica 10 giugno alle 18.30. PT / 9: 30 ET (11 giugno alle 14:30 UK / 11: 30 AET). Il nuovo teaser di oggi potrebbe ...

Caulifla - Kale e altri 13 personaggi in Dragon Ball FighterZ? Nuovi leak sui prossimi DLC : Finora Bandai Namco ha confermato solo i primi due personaggi DLC per Dragon Ball FighterZ: l'attuale Season Pass del picchiaduro targato Arc System Works conta 8 combattenti totali previsti per il supporto post lancio, ma non è detto che questo numero non possa allargarsi con ulteriori contenuti aggiuntivi a comporre più stagioni. In attesa di scoprire la data di uscita per il DLC di Broly e Bardack, spuntano in Rete Nuovi leak derivati da una ...

Gli 8 personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ svelati da Nuovi leak - ci sarà tanto DB Super? : Dragon Ball FighterZ è sul mercato da un paio di giorni, ma ovviamente - una volta messe le mani sopra l'ambito picchiaduro targato Arc System Works e Bandai Namco - i giocatori adesso si interrogano su quali potrebbero essere i personaggi DLC che si aggiungeranno al roster base del gioco completo. Saranno in totale otto, secondo i piani attuali di Bandai Namco e, in queste ore, sono emersi degli importanti leak sui possibili contenuti ...

Assassin's Creed Origins : Nuovi dettagli e data d'uscita per il secondo DLC e la modalità Discovery Tour : A margine dell'annuncio della data d'uscita del primo DLC di Assassin's Creed Origins, Ubisoft ha rivelato nuovi dettagli e la data d'uscita del secondo DLC del gioco, La Maledizione dei Faraoni, e della nuova modalità Discovery Tour.Discovery Tour è una modalità educativa che consente a chiunque, dai giocatori appassionati di storia ai non giocatori, di esplorare liberamente lo splendido scenario dell'Antico Egitto per scoprire maggiori ...

The Binding Of Isaac : Nuovi DLC non mancheranno : Gli sviluppatori di The Binding Of Isaac hanno recentemente rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i futuri DLC per il titolo.nuovi contenuti, riporta Mynintendonews, sono all'orizzonte e potrebbero essere disponibili in futuro.In particolare, lo sviluppatore ha comunicato che molte volte ha pensato "questo sarà l'ultimo DLC", ma qualcosa di molto interessante sta giungendo, qualcosa di familiare ma un po' diverso e che sta venendo trattenuto ...

Star Wars Battlefront 2 : Criterion Games al lavoro sui Nuovi DLC single player : Recentemente si è parlato tantissimo di Star Wars Battlefront 2 anche se non molto per quanto riguarda il gioco in senso stretto, infatti il titolo di EA, DICE, Motive Studios e Criterion Games è stato al centro della famosa e discussa questione delle loot box e delle microtransazioni.Questa volta torniamo a parlare di Star Wars Battlefront 2 riportandovi interessanti notizie condivise da uno dei team che ha lavorato al gioco, ovvero Criterion, ...