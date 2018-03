Nuoto | Pro Swim Series Atlanta 2018 | Federica Pellegrini seconda nei 200 dorso negli

PallaNuoto - Champions League 2018 : Sabadell-Pro Recco 9-18. Liguri inarrestabili anche in trasferta : Continua inarrestabile la marcia della Pro Recco in Champions League di Pallanuoto maschile: la squadra Campione d’Italia si è imposta in trasferta a Sabadell con il netto punteggio di 9-18. Partita decisa dopo metà gara, sul 4-8, ultimo parziale impressionante: 1-6. Gli ospiti hanno messo la testa avanti alla fine del primo quarto, con la doppietta di Bodegas che ha sancito il 3-2 al primo intervallo, e non si sono più voltati indietro: ...

Nuoto - Federica Pellegrini torna sui 200 stile libero? La Divina iscritta alle Pro Series negli USA - giovedì in gara! : Federica Pellegrini è negli USA ed è pronta per tornare in gara. La Divina ha svolto un raduno in altura a Fort Lauderdale e giovedì è attesa in vasca ad Atlanta per la Pro Series USA, importante circuito a stelle e strisce. La nostra Nazionale sta svolgendo una serie di allenamenti oltreoceano in modo da arrivare preparata all’estate che culminerà con gli Europei di Glasgow. Dunque giovedì vedremo all’opera la Campionessa del Mondo ...

PallaNuoto - A1 2018 : risultati e classifica della quindicesima giornata. Pro Recco e Sport Management senza problemi : quindicesima giornata leggermente ristretta quella di oggi per il campionato di Pallanuoto maschile di A1. Doppio anticipo nei giorni scorsi, oggi impegnate le prime due della classe Pro Recco e Sport Management che non sbagliano e vincono nettamente. Successi di misura anche per RN Savona e per Canottieri Napoli nel derby con il Posillipo. Andiamo a riepilogare i risultati e la classifica aggiornata. 15^ giornata – 24 febbraio ...

PallaNuoto - A1 femminile 2018 : undicesima giornata. Tre incontri in programma nel week-end : Torna a pieni ritmi il campionato femminile di A1 di Pallanuoto: c’era stata una breve pausa ad inizio febbraio per consentire al Settebello di disputare la fase preliminare di Europa Cup. In programma nel week-end un’undicesima giornata molto scarna, che vedrà in acqua solo tre partite (prime della classe saranno impegnate infatti in Euro League). Si era infatti giocata in anticipo la sfida tra Plebiscito Padova e Cosenza, che aveva ...

PallaNuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco e Sport Management per allungare in un giornata dimezzata : La 15a giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile si presenta dimezzata: si sono già giocati due anticipi nei giorni scorsi, con Catania che ha battuto Trieste 9-8, mentre Brescia è stata corsara ad Ortigia, vincendo per 17-12. Restano così soltanto cinque le partite da disputarsi, tutte nella giornata di domani. La Pro Recco vuole restare a punteggio pieno: di fronte si ritroverà Torino, non di certo una corazzata, in un match ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della Final Eight. Il calendario completo : Al momento non vi sono informazioni sulla copertura televisiva dell'evento, ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, mentre, come accaduto per la prima ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della Final Eight. Il calendario completo : La Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile metterà di fronte le otto squadre che hanno superato la fase eliminatoria: i due gruppi scaturiti per contendersi il trofeo sono i seguenti. Il Girone A sarà composto da Ungheria, Italia, Grecia e Spagna, mentre il Girone B sarà formato da Serbia, Francia, Montenegro e Croazia. La fase Finale della manifestazione, in sede da stabilire, si terrà dal 5 all’8 aprile: nei giorni 5, 6 ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta Live : Programma Domenica 18 febbraio, ore 19.30 Italia " Russia Diretta streaming su Waterpolo Channel Diretta Live testuale integrale su OA Sport

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta Live : Con la sfida di ieri, vinta dal Settebello per 9-5 contro il Montenegro, si è felicemente conclusa la rincorsa dell’Italia verso la qualificazione alla Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile. Nel raggruppamento di Palermo, assieme agli azzurri, oltre ai balcanici, anche Germania e Russia. Le prime due passavano infatti alla fase finale: oggi la terza ed ininfluente sfida contro la Russia, che ieri ha pareggiato per 11-11 contro la ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta Live : Programma Sabato 17 febbraio, ore 20.00 Italia " Montenegro Diretta streaming su Waterpolo Channel Diretta Live testuale integrale su OA Sport

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Montenegro. Programma - orari e tv. Come seguirla in Diretta Live : Con la prima sfida di ieri, comodamente vinta dal Settebello per 16-4 contro la Germania, è partita la rincorsa dell’Italia verso la qualificazione alla Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile. Nel raggruppamento di Palermo, assieme agli azzurri, oltre ai tedeschi, anche Montenegro e Russia. Le prime due passeranno alla fase finale: oggi la seconda sfida contro il Montenegro, vittorioso di misura, per 9-8, con la Russia. ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la prima fase femminile dell‘Europa Cup di Pallanuoto, con il Setterosa qualificato alla Final Six, a partire da domani tocca al Settebello cercare la qualificazione alla Final Eight maschile nel raggruppamento di Palermo. Assieme agli azzurri, nel girone ci saranno Germania, Montenegro e Russia. Le prime due passeranno alla fase finale. Oggi l’esordio, alle 19.30, contro la formazione tedesca. La diretta streaming sarà visibile ...

Nuoto - Meeting Titano 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 17 al 18 febbraio andrà in scena nella piscina da 50 metri del Centro Sportivo Serravalle il 16° Meeting del Titano, il 5° Grand Prix d’Inverno che vedrà protagonisti nuotatori di spessore della Nazionale italiana e delle categorie giovanili. orari ed iscrizioni verranno definiti nelle prossime ore. Si parla di un evento che varrà la pena seguire per verificare la condizione di alcuni atleti in vista del primo impegno importante ...

PallaNuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le partite del Settebello : Al momento non è prevista copertura televisiva, ma ci sarà la diretta streaming sul sito della LEN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le sfide. Di seguito il programma ...