' Non vi farò mai del male' | la telefonata del carabiniere killer

Salta funerale del carabiniere killer - spunta la telefonata con la figlia : "Non ti farò mai del male" : "Tutti sappiamo la verità, io sarei la persona più felice del mondo se tu ti curassi, e diventassi un uomo e un padre migliore, ma tanto so che dallo psicologo non ci vai". L'appuntato prova a ...

Salta funerale del carabiniere killer - spunta la telefonata con la figlia : “Non ti farò mai del male” : Sono Saltati i funerali in chiesa a Secondigliano di Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le figlie, sparato alla moglie Antonietta e poi si è ucciso. Per volontà della famiglia la salma è stata benedetta nel cimitero napoletano di Poggioreale. Nessuna decisione sulle esequie, come da voci circolate, è stata adottata dalla Questura di Napoli che, attraverso i suoi dirigenti, ha riferito all'Ansa che la scelta ...

Elezioni - Renzi : 'Se Pd perde Non farò nessun passo indietro' : 'Io sono pronto a parlare di programmi, da qui a domenica. Non ci sarà nessun passo indietro e trovo sconcertante che tutto il tema della campagna elettorale sia quel che faccio io. Se pensate che ...

Zeman : "Voterò i Cinque Stelle ma Non farò il ministro" : Rimango fuori dalla politica, perché il mio mestiere è un altro' ha detto Zeman che è comunque rimasto sopreso dalla 'molta voglia di fare, con molte idee' del Movimento.

MotoGp – Lorenzo punge Valentino Rossi : “Non farò come lui…” : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp, si preannuncia un campionato ricco di grande spettacolo ed equilibrato con tanti piloti in corso per il titolo. Tra questi può esserci anche Jorge Lorenzo che intanto parla di Valentino Rossi e sembra rifilare una frecciata come riporta ‘Speedweek’: “Nella vita mai dire mai ma non mi vedo in pista a 39 anni come sta succedendo a lui. Tra dieci anni mi sveglierò tardi alla ...

Jorge Lorenzo : 'Non farò come Rossi' : Jorge Lorenzo non imiterà Valentino Rossi,, a lungo suo compagno di squadra in Yamaha ed esempio di longevità nel mondo delle MotoGp e del motociclismo più in generale. "Nella vita mai dire mai ma non mi vedo in pista a 39 anni come sta succedendo a lui" ha raccontato lo spagnolo a 'Speedweek'. "Tra dieci anni mi ...

Caiata escluso da M5s Non molla. Renzi : farò il senatore ma spero anche altro : Il candidato cinquestelle, indagato per riciclaggio ed espulso dal movimento per aver mentito sulle indagini scrive su facebook : non mi ritiro Da Firenze il segretario Pd respinge l' ipotesi di un ...

Padoan - farò Def ad aprile perché forse Non ci sarà ancora nuovo... : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ritiene che il prossimo Documento di Economia e Finanza , Def, sarà varato sotto la sua guida, perché il nuovo governo potrebbe non essere ancora in carica, dopo le elezioni del 4 marzo.

Manuel Agnelli : "A X Factor ho fallito - Non so se resto. Ora farò la tv che mi piace" : "A X Factor ho fallito". È questa la sintesi di Manuel Agnelli che in un'intervista a La Stampa racconta quello che pensa del programma di Sky e della sua possibile partecipazione alla prossima edizione:Siamo ancora in trattativa [...] avrei voluto portare la musica più al centro ma ho fallito, anche se con le band ho fatto un percorso più preciso dell'anno prima. [...] Continuo a pensare che XFactor possa fare tanto per la ...

Elezioni - Lorenzin : “Se vinco farò ministero della Famiglia. Raggi? Si occupi delle voragini a Roma e Non della scienza” : “Se sarò io a vincere le Elezioni farò un grande ministero della Famiglia, del Benessere e della Salute delle persone. E ci metto dentro anche la lotta alla droga“. Lo annuncia a Faccia a Faccia (La7) Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera. Lorenzin ammette gli errori commessi nella campagna per il Fertility Day, poi difende la legge sui vaccini, dando una stoccata ...

Grillo : Italia ha perso faro morale - perchè Non votare Berlusconi? : Roma, 15 feb. , askanews, 'Non so chi vince, perché non ci sono più sensi morali. Abbiamo perso qualsiasi faro di moralità in questo Paese, come l'ha persa l'Europa, e se non ci sono sensi morali ...

“Mais ogm Non è rischioso per salute umana” e l’agricoltore Fidenato : “Ora farò ricorso contro lo Stato” : Lo scorso 13 settembre la Corte europea di giustizia europea aveva condannato l’Italia per aver impedito le coltivazioni ogm. Ora anche un studio certifica che il mais geneticamente modificato non è rischioso per la salute umana. Secondo la prima e più vasta analisi dei dati relativi a 21 anni di coltivazioni nel mondo “non c’è alcuna evidenza di rischio per la salute umana, animale o ambientale dal mais transgenico”. Pubblicato su ...

“Cosa farò senza di lei?…”. Prima la febbre - poi quel malore assurdo e il coma. Uccisa a 18 anni da un malanno comune. Una tragedia assurda - il racconto da brividi della gemella : “Non sottovalutate i sintomi” : Unite per la pelle, ma anche di più. Sorelle gemelle, concepite insieme e cresciute legate fina da quando la Prima cellula si è sviluppata. Unioni di questo genere sono incredibili. Spesso di legge di fratelli gemelli che raccontano la loro esperienza come qualcosa di incredibilmente unico. E come potrebbe essere altrimenti. Melissa e Megan Whiteley erano due sorelle di questo tipo, usiamo l’imperfetto perché oggi quel legame così ...