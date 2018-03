Non va a scuola e non torna a casa | la famiglia denuncia la scomparsa

Salvatore Giuliano - ‘migliorare’ la Buona Scuola Non vuol dire ‘smantellarla’. M5s cambia idea? : Il casting da telenovela della selezione da parte di Luigi Di Maio dei propri ministri (in pectore) ha oggi riservato l’ennesima sorpresa, forse la più clamorosa. “La mutazione genetica” del Movimento 5 stelle – dopo l’istituzione del ministero della Meritocrazia (da non confondersi con il merito) e di quello della Famiglia (cosa non si farebbe per arrivare ad occhieggiare a qualsiasi tipo di immaginario trasversale, compreso quello ...

Torna la Non-Scuola : il calendario degli spettacoli con gli studenti protagonisti : Torna il 5 marzo il progetto della Non-Scuola che dal 1992 è il vivaio del Teatro delle Albe. Anche quest'anno il lavoro e il dialogo con tutte le scuole superiori cittadine è continuato, con un'...

Elezioni - il candidato ministro M5s : “Ho partecipato a cantiere della Buona Scuola - ma Non ho scritto una sola riga” : La legge sulla Buona Scuola che è uscita non è minimamente quella a cui” avevo collaborato” per quanto riguarda i laboratori. “Ho dato solo suggerimenti sulla formazione dei dirigenti scolastici. Questa mattina in tv ho usato un termine troppo morbido, ‘superare’ la Buona Scuola. Ora dico riscriviamola“. Lo ha precisato, durante il suo intervento al Salone delle Fontane, il candidato M5s al ministero ...

Giuliano - il candidato M5s all'Istruzione - smentisce subito Di Maio : Buona Scuola Non va abolita. Poi la retromarcia : "È la prima volta che un dirigente scolastico avrà questo incarico. Ha rivoluzionato il mondo dell'istruzione e ha creato una rete di ebook per far risparmiare gli studenti". Luigi Di Maio è fiero del nome che ha proposto per guidare il Miur. Salvatore Giuliano, il "preside 2.0" dell'Itis "Ettore Majorana" di Brindisi, ha sicuramente il merito di guidare uno degli istituti tecnici ...

Non si può lasciare solo alla scuola la cultura contro mafia e corruzione : La campagna elettorale ha profuso miliardarie promesse di spesa e di corrispondente controllo della spesa pubblica senza però offrire alcuna indicazione su programmi credibili riguardo a una questione fondamentale: una "spending review della corruzione", cioè una verifica sull'enorme cifra che ogni anno si spende (e si perde) proprio a causa della corruzione.In campagna elettorale, inoltre, come ha giustamente affermato don Luigi ...

Tornano gli spettacoli della Non scuola : ragazzi alle prese con Dracula e Peter Pan : 3 spettacoli intero 12 euro , ridotto* 7 euro 5 spettacoli intero 20 euro , ridotto* 12 euro 11 spettacoli intero 45 euro , ridotto* 25 euro *under20, universitari e docenti degli istituti coinvolti ...

Scuola - docenti di ruolo Non possono prendere seconda abilitazione o specializzarsi su sostegno : Dopo i concorsi riservati, le Ssis e i Tirocini formativi, cui potevano iscriversi anche i docenti di ruolo, la Legge 107/2015 ha in effetti previsto un percorso specifico: è previsto, in pratica, che ...

Scuola : assessore Treviso - revoca patria potestà Non può basarsi sul 'sentito dire' : Treviso, 27 feb. (AdnKronos) - "Le preoccupazioni dell’assessore Donazzan sono anche le nostre. Non appena abbiamo appreso la notizia, abbiamo allertato la nostra polizia locale affinché, tramite la Procura, si informi sulle generalità delle persone coinvolte. Del resto Donazzan sa bene che le proce

“Non ci credo!”. Il preside scopre il segreto della bidella e lo dice a tutta la scuola. Lavorava da anni in quell’istituto - ma nessuno ‘sapeva’. E quando si è trovata di fronte studenti e professori che la fissavano - è rimasta senza fiato. E ha pianto di gioia : A vederla così, in questa foto, è una signora normalissima: 77 anni, da tempo impiegata come collaboratrice in una scuola elementare. nessuno, né gli studenti, né il corpo docente e tanto meno il personale della Belle Elementary School, in West Virginia, si era accorto di nulla. Frances Buzzard, questo il suo nome, portava avanti il suo lavoro ogni giorno. Lucidava i mobili, sistemava le classi, sempre con molta cura, ma a parte svolgere ...

Il poliziotto che Non è intervenuto durante la strage nella scuola in Florida si è difeso dalle critiche : Dice che pensava che lo sparatore fosse all'esterno dell'edificio, e che ha solo seguito il protocollo The post Il poliziotto che non è intervenuto durante la strage nella scuola in Florida si è difeso dalle critiche appeared first on Il Post.

La scuola Non cresce senza il Mezzogiorno : ...presenza debole dello Stato sul territorio o delle deficienze della classe dirigente locale troppo preoccupata della ricerca del consenso immediato? La scuola meridionale fa parte di questo mondo. ...