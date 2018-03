Neve Spal-Bologna | la situazione in vista della gara delle 15

Maltempo Firenze : spalaNeve in azione su 450 Km di strade : É scattata intorno alle 1.35 di stanotte l’operazione di salatura delle strade per garantire la massima sicurezza alla circolazione a Firenze. Secondo i dati raccolti dalla protezione civile del Comune sono complessivamente 450 i chilometri di strada oggetto di interventi di salatura/spalaneve con passaggi ripetuti. In particolare, dalle prime ore di oggi sono in funzione 34 mezzi spargisale di cui 23 con lama spalaneve e sono stati ...

Valmontone. Franco Attiani muore mentre spala la Neve ad Artena : Vittima della neve a 61 anni. La tragedia si è consumata ad Artena mentre il ristoratore Franco Attiani spalava la neve.

Anzaldi (PD) : la Raggi chiede ai presidi di spalare la Neve : Anzaldi (PD): messaggi whatsapp che chiedono ai presidi di spalare la neve, inaccettabile Roma – Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook.... L'articolo Anzaldi (PD): la Raggi chiede ai presidi di spalare la neve su Roma Daily News.

Maltempo a Roma - residenti costretti a spalare la Neve da soli : La neve a Roma è uno spettacolo con pochi precedenti. Se lo ricorda bene l’ex sindaco Alemanno che, nel 2012, finì alla gogna per aver sottovalutato l’emergenza. Eppure, all’indomani della nevicata di ieri, persino lui, dalle colonne de Il Messaggero, ci tiene a rimarcare la differenza con Virginia Raggi: “Io ci misi la faccia, lei va in Messico”. Nelle scorse ore, la prima cittadina è volata a ...

Rea : lavoriamo per spalare Neve da Colosseo. Domani possibile riapertura : Roma – Rea: se Domani non nevica il Colosseo riaprirà al pubblico Roma – Di seguito le parole di Rossella Rea, funzionario responsabile dell’Afiteatro Flavio.... L'articolo Rea: lavoriamo per spalare neve da Colosseo. Domani possibile riapertura su Roma Daily News.

Neve a Torino. In azione 380 spalatori : La Neve e il ghiaccio che da domenica pomeriggio hanno iniziato a ricoprire Torino non hanno trovato impreparata la macchina

Roma : spalaNeve dell’Atac in azione in tutta la città : spalaneve DELL’ATAC AL LAVORO DAVANTI ALLE FERMATE BUS E METRO Roma – Ingressi delle stazioni della metropolitana ma pure fermate degli autobus . Addetti ‘spalaneve’ dell’Ama... L'articolo Roma: spalaneve dell’Atac in azione in tutta la città su Roma Daily News.

Inter-BeNevento - Spalletti : 'Vinto con merito - ma non siamo tranquilli' : 2 Notizie sul tema Inter, Ambrosini sul contatto Ranocchia-Cataldi: 'Rigore netto, non come quello di Iuliano' LIVE Fiorentina-Inter Primavera, cronaca e risultato in tempo reale Inter-Benevento 2-0: ...

Inter - Spalletti show : le proteste del BeNevento e la ‘lite’ Brozovic-Icardi : Brutta prestazione dell’Inter nella gara di campionato contro il Benevento, ovviamente non è soddisfatto il tecnico Luciano Spalletti, ecco le parole ai microfoni di Premium Sport: “rigore richiesto dal Benevento? Ranocchia non colpisce la gamba di Cataldi, ma mette la gamba per non farsi fare il tunnel. Quando i due si colpiscono Andrea ha già appoggiato la gamba a terra, anticipando Cataldi. Non lo vedo così netto. Non siamo ...

L’Inter vince contro il BeNevento (e non sa nemmeno come) - partita disastrosa dei nerazzurri - due episodi (e due difensori) salvano la faccia a Spalletti [FOTO] : 1/16 Moro Francesco/LaPresse ...

Inter BeNevento - Sky : 'Spalletti deve sciogliere ancora un dubbio ' : Inter Benevento - I nerazzurri guidati da Spalletti sono chiamati a vincere per invertire la rotta che in questo periodo è a dir poco negativa. Sky Sport 24 ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle scelte del tecnico nerazzurro. L'Inter potrà contare su dei ritorni molto importanti, ossia quelli di Icardi, Miranda e Perisic. Il croato dovrebbe ...

Inter-BeNevento dalle ore 20.45 La Diretta Spalletti vuole uscire dalla crisi : Inter e Benevento si affrontano a San Siro nell'anticipo del sabato sera; è una partita densa di significati sia per i nerazzurri, che vogliono uscire dalla brutta crisi in cui sono incappati ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter BeNevento : i rebus per Spalletti. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Benevento: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Rafinha verso la prima da titolare, Spalletti dovrebbe recuperare anche Icardi(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:10:00 GMT)

Maltempo - massima allerta a Bologna : le previsioni peggiorano - spalaNeve pronti : A Bologna, dopo la neve già vista oggi, le previsioni meteo “stanno peggiorando”. A segnalarlo via Facebook e’ l’assessore comunale alla Protezione civile, Alberto Aitini, che spiega: “In collina sono già attivi i mezzi spargisale e quando la neve supererà i cinque centimetri saranno attivati i mezzi spalaneve. In pianura vale lo stesso principio e anche qui la neve potrebbe arrivare già nelle prossime ore o ...