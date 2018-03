Neon Ghènesis Sandàlion | l’intervista all’archeologa Maria Grazia Melis

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Stefania Bagella : “I toni accesi e il sarcasmo rischiano di alimentare un divario di incomprensione e un fenomeno di formazione di “tribù” ormai ben noto, simile a quello a tratti aggressivo che contrappone vaccinisti e no-vax. Ad esempio, i termini fantarcheologia e fantarcheologi, con il loro portato ironico, non mi sembrano i più adatti per impostare un […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Valentina Leonelli : “Con l’avvento di internet intorno alla comunità scientifica si è creata una vasta “comunità” pseudoscientifica, formata da coloro che “si interessano” di archeologia, più spesso in maniera superficiale, a volte spinti dall’esibizionismo, dall’attrazione della facile notorietà e dal guadagno facile. Ed è un pullulare di blog, profili, comunità, commenti sul web, spesso dispregiativi degli archeologi.” […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologa Giovanna Fundoni : “La cosa che ha fatto nascere gli scontri tra archeologi e fantarcheologi è sicuramente l’attacco, sia personale che alla categoria, così come la svalutazione di titoli ed esperienza. Inoltre il fatto che alcune teorie abbiano grande seguito popolare (complice il far leva su sentimenti come la poca considerazione dell’isola da parte dell’Italia, una storia di […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Francesco di Gennaro : “Non togliamo ai fantarcheologi il gusto di giocare e di strillare. Piuttosto cerchiamo (è bello concedersi qualche spazio di idealismo) di educare i politici, prima dei cittadini che rappresentano e amministrano, a privilegiare la ricerca seria: ciò porterebbe alla diminuzione, non certo alla scomparsa, dell’anti-scienza.” ? Francesco di Gennaro Diciottesima intervista della rubrica made in Oubliette “Neon […]

Neon Ghènesis Sandàlion : l’intervista all’archeologo Giandaniele Castangia : “Morale della favola: tramite l’astrazione l’uomo ‘crea’ la storia, per utilizzarla a fini essenzialmente ideologici (questa parola va intesa in senso neutro) – quindi essa non è né sarà mai qualcosa di completamente ‘obbiettivo’: sta al nostro senso etico il compito di far sì che essa rivesta un ruolo socialmente positivo.” ? Giandaniele Castangia Diciassettesima intervista della […]