NBA | Philadelphia rimonta e vince ancora | Clippers in scioltezza contro New York

NBA : Philadelphia ok a Cleveland : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Nonostante i 30 punti di LeBron James i Cleveland Cavaliers vengono battuti in casa per 108-97 dai Philadelphia 76ers in una delle partite del campionato di basket Nba giocate la ...

NBA 2018 : Cleveland crolla in casa contro Philadelphia - Portland scavalca San Antonio : Una serata atipica per la stagione regolare NBA 2017-2018. Nella notte italiana, infatti, sono andate in scena solo quattro partite, che hanno visto il match tra i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia 76ers assoluto protagonista. Sul campo dei Cavs, successo per la formazione ospite, che ha confermato l’ottimo momento di forma salendo fino al sesto posto in classifica ad Est, che quando ci avviciniamo al termine della regular season ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...

NBA - vintage Dwyane Wade! Miami batte Philadelphia nel finale - 13 per Belinelli : Miami Heat-Philadelphia 76ers 102-101 IL TABELLINO A quanto pare c'è ancora tempo per appendere le scarpette al chiodo: Dwyane Wade ha regalato ai suoi tifosi di Miami una prestazione vintage, non ...

NBA : ko per Cleveland e Philadelphia : ANSA, - ROMA, 26 FEB - Cinque le partite nella notte nel campionato di basket Nba. Sorpresa a Cleveland dove i Cavaliers, nonostante i 33 punti di Lebron James, sono stati battuti 110-94 dai San ...

NBA - Philadelphia vince la 7partita in fila - 15 punti per Belinelli : Philadelphia 76ers-Orlando Magic 116-105 IL TABELLINO Qualche anno fa per mettere insieme sette vittorie ci sarebbe voluta mezza stagione. Adesso invece a Philadelphia bastano sette partite per ...

NBA 2018 : Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere : Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC ...

NBA - esordio da sogno per Belinelli a Philadelphia : La guardia azzurra, alla sua prima con la maglia dei 76ers, guida la rimonta nei confronti dei Miami Heat, messi ko 104-102 proprio dai 17 punti del Beli

NBA - Belinelli esordio da star con Philadelphia. Gallinari - 20 - trascina i Clippers : Doppia W per gli italiani della Nba. Gallinari con i suoi Clips ne fa 20 ai Celtics, Belinelli con Phila mette a referto 17 punti agli Heat. Ecco come è andata... DeAndre Jordan, 30 punti per lui ...

NBA - Philadelphia-New York 108-92 - slitta l'esordio di Belinelli : Non arriva l'esordio di Marco Belinelli contro New York, Philadelphia comunque regola i Knicks e conquista il suo quarto successo consecutivo. Philadelphia-New York 108-92 Un paio di ore dopo la firma ...

NBA 2018 : Marco Belinelli riparte da Philadelphia. Con i 76ers può giocarsi i playoff : Marco Belinelli riparte dai Philadelphia. Dopo il divorzio con gli Atlanta Hawks, l’azzurro ha scelto i 76ers per ripartire e giocarsi ambizioni importanti, con l’obiettivo di centrare i playoff. È stato proprio il nativo di San Giovanni in Persiceto a fugare ogni dubbio sulle voci che circolavano insistenti sulla stampa americana con un chiaro ed eloquente “Trust the process“, su Twitter, ovvero il motto dei 76ers. ...

Basket NBA - Belinelli ha scelto : va a Philadelphia : Marco Belinelli giocherà nei Philadelphia 76ers. L'accordo tra l'azzurro e i 'sixers' per il proseguo della stagione, dopo l'addio agli Atlanta Hawks, verrà ufficializzato nelle prossime ore. ...

NBA - Marco Belinelli sceglie Philadelphia : Ricomincio da Philadelphia. Marco Belinelli ha scelto i Sixers per continuare il suo 2017-18 dopo il divorzio da Atlanta. Una squadra in corsa per i playoff, giovane e intrigante, a cui l'esperienza ...