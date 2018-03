Nba italiani | Belinelli e Phila vincono ancora | Clippers ok ma Gallo si ferma

Nba - All Star Game 2018 : il programma con orari tv italiani e i partecipanti Video : L'America del basket è pronta a fermarsi per l’All Star Game della Nba [Video]. Evento tra i più importanti della stagione cestistica statunitense, nonché appuntamento tra i più attesi e amati anche dagli appassionati di tutto il mondo, giunto alla 67esima edizione, con sede a Los Angeles l'All Star Game 2018 è in programma dal 16 al 18 febbraio 17-19 febbraio in Italia per via delle nove ore di fuso orario con Los Angeles, presso lo Staples ...