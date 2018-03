NBA | i Warriors volano Vince Belinelli Westbrook stellare

NBA 2018 : Rockets e Warriors si impongono in trasferta - bene Raptors e Celtics. Westbrook trascina i Thunder : Una notte di emozioni, che però non scuote gli equilibri in vetta alle classifiche. Le prime due di ogni Conference, infatti, vincono agevolmente, preservando il proprio piazzamento e continuando a contendersi a pieno titolo il primato nelle rispettive graduatorie a Est e a Ovest. Schiacciante è il successo degli Houston Rockets, che archiviano la pratica sin dal primo quarto (12-34) e si sbarazzano dei Los Angeles Clippers con un perentorio ...

NBA - Golden State Warriors : una annoiata macchina da guerra : La storia della NBA è da sempre piena di "bad boys", ovverosia di squadre che, anche per esercitare un dominio "emotivo" sugli avversari, non lesinavano contatti duri sotto canestro, giocate sporche e ...

NBA Regular Season 2017/18 : Volano Warriors e Celtics - Sixers e Blazers risalgono in ottica playoff - bene anche Hornets e Lakers! : Dopo lo strabiliante All Star Weekend di Los Angeles conclusosi con un All Star Game spettacolare vinto 148-145 dal Team LeBron sul Team Stephen, è ricominciata alla grande l’NBA Regular Season 2017/18! Le tante partite disputate in questi tre giorni hanno offerto diverse emozioni e noi vedremo e analizzeremo tutti i risultati dei match di questa NBA Regular Season partendo dai 6 giocati venerdì. Gli Warriors ripartono vincendo ...

NBA - Houston prima a ovest. Crollo Warriors - Utah Jazz no stop : Attacco alla vetta. I Warriors, condannati dallo show di Damian Lillard, cadono a Porland e perdono il 1° posto a Ovest, nonostante un super Durant, che segna 50 punti. Houston diventa la nuova regina ...

NBA Regular Season 2017/18 : Bene gli Warriors e i nuovi Cavs - decima vittoria consecutiva per i Jazz! : Nella settimana che ci porta all’All Star Game di Los Angeles la NBA Regular Season 2017/18 ci ha fatto vedere nelle poche partite in programma il solito grande spettacolo. Dunque senza ulteriori indugi andiamo ad analizzare le partite di questa NBA Regular Season, partendo come promesso dalle ultime 4 giocate domenica. Nel sentitissimo big match del TD Garden tra Boston e Cleveland, i nuovi Cavs guidati dal solito LeBron James (24 e ...

NBA : Warriors sul velluto - i Jazz suonano la decima

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors al top nella Western Conference - bene i Blazers - nella Eastern Conference risalgono i Sixers! : Secondo weekend di febbraio semplicemente esaltante in questa NBA Regular Season 2017/18. In una settimana in cui molte squadre della NBA hanno cambiato volto grazie a diverse trade, le partite ne hanno risentito garantendo comunque un grande spettacolo. Andiamo dunque a vederne i risultati patendo dalle 6 partite giocate venerdì in questa NBA Regular Season. Vittorie convincenti e da pronostico quelle di Warriors e Raptors. I primi hanno ...

NBA : Warriors irresistibili - San Antonio viene travolta : I soliti Warriors. Partono piano, troppo piano, contro San Antonio, finiscono il 1° quarto sotto di 10 punti, ma poi accelerano, e nel 3° parziale fanno una volta di più la differenza, in questa ...

NBA - battuti gli Spurs - gli Warriors regalano la vittoria n°250 in panchina a Steve Kerr : Golden State Warriors-San Antonio Spurs 122-105 TABELLINO Per una volta non sono quelli dei giocatori i volti copertina di una vittoria di Golden State: il successo contro San Antonio , e uno dei suoi ...

NBA - i Warriors tornano a ruggire Ciclone Toronto sui Knicks : Tutto facile per Warriors e Raptors. I Blazers piegano al supplementare gli Hornets nonostante i 40 punti del neo All Star Kemba Walker. I Magic battono gli Hawks privi di Belinelli. Nowitzki difende ...

NBA - ko Warriors e Boston - vola Toronto : ANSA, - ROMA, 7 FEB - L'inatteso tonfo casalingo dei Golden State Warriors è il dato principale del turno Nba giocato nella notte. I campioni sono stati sconfitti 125-105 dagli Oklahoma City Thunder. ...

NBA - Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 105-125 : Più la sfida è difficile, più l'avversario è importante, più Oklahoma City si esalta. Le squadre da playoff, quelle costruite per andare lontano, sono così. I Thunder lo hanno dimostrato ancora una ...

NBA - LeBron James chiude la storia sugli Warriors : "È una non-notizia" : ... ma James ha continuato il suo rant per altri tre minuti consecutivi, quasi più per mandare un messaggio alla sua franchigia piuttosto che al resto del mondo. "Ci sono state un sacco di storie su di ...

NBA - vincono Warriors e Celtics. Crisi di Atlanta. Male i Thunder : ROMA - La fragorosa caduta contro gli Utah Jazz è oramai un lontano ricordo nelle menti dei giocatori dei Golden State Warriors che questa notte si sono presi d'autorità il derby californiano con i ...