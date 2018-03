NBA 2018 | nessun problema per Golden State | Toronto saldamente al comando ad Est Brutte

Oscar 2018 - Kobe Bryant : ‘quel bambino con i calzettoni alzati’ dagli anelli NBA alla statuetta : A giocare col ruolo di favorito è sempre stato abituato, sin da piccolo. Kobe Bryant, l’ormai leggendario ex campione del basket Nba e bandiera dei Los Angeles Lakers, l’ha dovuto fare per circa venti anni sui parquet americani. A quasi due anni dal ritiro e a pochi mesi dal compiere quaranta anni pare stia per cogliere un altro successo, non del tutto inaspettato ma grandioso. L’obiettivo non è più l’anello Nba ma il Premio Oscar. Il 23 ...

NBA 2018 : Cleveland crolla in casa contro Philadelphia - Portland scavalca San Antonio : Una serata atipica per la stagione regolare NBA 2017-2018. Nella notte italiana, infatti, sono andate in scena solo quattro partite, che hanno visto il match tra i Cleveland Cavaliers e i Philadelphia 76ers assoluto protagonista. Sul campo dei Cavs, successo per la formazione ospite, che ha confermato l’ottimo momento di forma salendo fino al sesto posto in classifica ad Est, che quando ci avviciniamo al termine della regular season ...

NBA 2018 : Rockets e Warriors si impongono in trasferta - bene Raptors e Celtics. Westbrook trascina i Thunder : Una notte di emozioni, che però non scuote gli equilibri in vetta alle classifiche. Le prime due di ogni Conference, infatti, vincono agevolmente, preservando il proprio piazzamento e continuando a contendersi a pieno titolo il primato nelle rispettive graduatorie a Est e a Ovest. Schiacciante è il successo degli Houston Rockets, che archiviano la pratica sin dal primo quarto (12-34) e si sbarazzano dei Los Angeles Clippers con un perentorio ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland alla vittoria. Wade batte Philadelphia nel finale : Sono sei le partite della notte NBA. Grande protagonista LeBron James, che trascina i Cleveland Cavaliers al ritorno alla vittoria contro i Brooklyn Nets, sconfitti 129-123. Super prestazione dell’ultimo MVP dell’All Star Game, che ha messo a referto una tripla doppia da 31 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist. Restando sempre in casa Cavs, ottimo contributo di George Hill, che ha chiuso con 26 punti, mentre ai Nets non sono bastati i 25 ...

NBA 2018 : vittorie per tutte le big impegnate - brilla Anthony Davis : Serata da dieci partite per l’NBA 2018. impegnate, tra le altre squadre, anche diverse ancora in lotta per ottenere ottimi risultati, compresi quei Golden State Warriors favoriti per il titolo. Steph Curry e compagni non hanno fallito e hanno vinto 125-111 contro i New York Knicks, complici anche i 26 punti di Klay Thompson, miglior realizzatore di serata, mentre Durant e lo stesso Curry si sono fermati rispettivamente a 22 e 21 punti ...

NBA 2018 : i Rockets volano - Harden ne fa 41. Gli Spurs sbancano Cleveland - non basta LeBron James : Cinque partite nella notte NBA. Vittoria scaccia crisi per i San Antonio Spurs sul campo dei Cleveland Cavaliers. Il successo 110-94, arrivato dopo una striscia di quattro sconfitte in fila, è fondamentale per il percorso degli uomini allenati da coach Gregg Popovich, che hanno resistito a tutti i tentativi di accelerazione dei padroni di casa piazzando dei parziali decisivi nei momenti più giusti: ad esempio sul finale di primo tempo ...

NBA 2018 : Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere : Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC ...

NBA 2018 : Rockets - undici vittorie di fila! Raptors ko all’overtime - bene Celtics e Cavaliers : Una notte NBA ricca di emozioni palpitanti con ben 22 squadre su 30 impegnate sul parquet. A dominare la scena sono gli Houston Rockets, giunti all’undicesima sinfonia consecutiva e sempre più padroni a Ovest con il successo contro i Minnesota Timberwolves, sconfitti 120-102 al Toyota Center al termine di una sfida equilibrata fino a metà gara e decisa in seguito dalle giocate di James Harden, autore di 31 punti, e di Chris Paul, sempre ...

NBA 2018 : Steph Curry riparte con 44 punti - Cleveland perde contro Washington : Dopo la classica pausa che segue l’All Start Game, per concedere qualche giorno di riposo a tutti i giocatori, quest’oggi sono ricominciate la partite valide per la stagione regolare NBA 2017-2018, che ormai sta volgendo al termine. Questi ultimi match in programma sono fondamentali per determinare quali squadre andranno ai playoff e gli accoppiamenti della post season. Hanno ricominciato nel migliore dei modi i Golden State ...

NBA All–Star Game 2018 : LeBron supera Steph all’ultimo respiro : Allo Staples Center di Los Angeles va in scena la 67esima edizione dell’All-Star Game, un’edizione emozionante e combattuta, soprattutto nel finale, in cui LeBron James guida il suo team alla vittoria sul quello di Stephen Curry (148 a 145) e viene eletto MVP: 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per il Re. Ma non sono solo i numeri a descrivere la sua prestazione, James è risultato decisivo in tutti i momenti importanti della partita: ha siglato il ...

NBA All Star Game 2018 : la sfida delle stelle va a LeBron : ... perciò gli organizzatori puntano a ripeterla anche il prossimo anno, possibilmente anche con la scelta dei giocatori da parte dei due capitani visibile in televisione o in streaming. Le squadre si ...

NBA - All Star Game 2018 : vince il Team LeBron con un gran finale. James votato MVP : Doveva esserci spettacolo e c’è stato, doveva esserci agonismo e gli ultimi due minuti sono stati il meglio che la NBA possa offrire in questo momento. Alla fine nel complesso è venuto fuori un All Star Game ottimo e di gran valore, sicuramente un’edizione 2018 più riuscita ed interessante delle ultime, con una partita che ha avuto momenti di puro show, ma che è sempre stata gradita da seguire. La nuova formula, dunque, viene ...