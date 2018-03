Napoli | Sarri | ' La lotta scudetto riguarda solo la Juventus'

Napoli - Sarri : "Lotta scudetto? Riguarda solo la Juve - è di un altro pianeta" : "La lotta scudetto Riguarda la Juventus e basta - dice Maurizio Sarri a Premium Sport nel post partita di Napoli-Roma -. Noi abbiamo cercato di renderle la vita difficile e ci proveremo fino alla ...

Napoli - Sarri dopo il ko contro la Roma : “abbiamo fatto 27 tiri in porta…” : Sconfitta pesante per il Napoli nella gara di campionato contro la Roma, ecco le parole del tecnico Maurizio Sarri al termine della partita ai microfoni di Premium Sport: “Una partita da rivedere perché dal campo ci sono stati tanti aspetti positivi, abbiamo fatto 27 tiri in porta, 12 tiri nello specchio, dobbiamo capire perché la Roma che ha giocato 18 palloni nella nostra area è andata in gol con questa facilità. Il nostro ambiente non ...

Napoli-Roma 2-4 : Dzeko doppietta - Under e Perotti in gol. Sarri - crollo clamoroso : Impresa della Roma al San Paolo che rivitalizza morale e classifica della squadra di Di Francesco e mette il Napoli a portata di sorpasso da parte della Juve, che deve recuperare una partita. Gli ...

Colpo grosso della Roma sul campo del Napoli : Dzeko è micidiale - a Sarri non basta un super Insigne [FOTO] : 1/24 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Sarri : Conferenza stampa di Napoli vs Roma : ... 'Sarri come Beppe Grillo e Paolo Gentiloni come quel Max Allegri ' in attesa della Conferenza stampa di Sarri Mordacemente l'edizione della Gazzetta dello Sport odierna come si legge da un suo ...

Gol Insigne - che spettacolo il Napoli di Sarri : Roma subito alle corde - poi pareggio beffa [VIDEO] : GOL Insigne – Continua il programma della 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma. alle 18 successo della Juventus sul campo della Lazio grazie ad una magia di Dybala, rimane la brutta prestazione dei bianconeri. Inizio super nella gara di campionato per la squadra di Sarri che passa subito in vantaggio grazie ad Insigne, qualche minuto più tardi il pareggio beffa di Under, decisiva una deviazione di Mario Rui che ha ...

Napoli Roma / Info streaming video e diretta tv : Sarri vs Di Francesco - probabili formazioni - quote e orario : diretta Napoli Roma, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match al San Paolo, altro importante test scudetto per i partenopei(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:49:00 GMT)

Napoli : Sarri recupera Hamsik - tra i convocati anche Milik : Ci sono Marek Hamsik e Arkadiusz Milik tra i convocati del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, per il match di questa sera contro la Roma al San Paolo. Lo slovacco ha superato l'attacco influenzale ...

Napoli-Roma in tv - dove vedere la diretta streaming : altro esame scudetto per Sarri : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Roma, azzurri lanciati verso il titolo Una cinquina inflitta al Cagliari ha lanciato ancora di più gli azzurri ...

Napoli-Roma - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni. Dubbio Hamsik per Sarri - tornano Florenzi e Dzeko dal 1' tra i giallorossi : Sabato 3 marzo alle ore 20.45, lo stadio San Paolo sarà teatro della super sfida della 27ª giornata di Serie A tra il Napoli capolista e la Roma. Reduce dal primato (storico) di 10 vittorie consecutive, la formazione di Maurizio Sarri se la vedrà contro i giallorossi, desiderosi di riscatto dopo il ko interno contro il Milan. I partenopei cercheranno di sfruttare le potenzialità eccezionali del proprio attacco al cospetto di una compagine non ...

Napoli-Roma : Sarri con il dubbio Hamsik - ma rispunta Milik : NAPOLI - È tornato a splendere il sole a Castel Volturno e la neve dei giorni scorsi è già un ricordo. Un clima che piace a Maurizio Sarri che continua a preparare la capolista alla sfida al ' San ...