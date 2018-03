Napoli Roma 2-4 | cronaca live | tabellino e interviste

Serie A Napoli-Roma 2-4 - il tabellino : NAPOLI - La Roma passa, con il punteggio di 4-2, sul campo del Napoli . Partenopei subito in vantaggio con Insigne , ma il pareggio giallorosso arriva appena un minuto dopo, con Under . Prima dell'...

Arbitro Massa/ Video - moviola VAR Napoli Roma : tocco sospetto di Manolas in area di rigore... : Arbitro Massa, Video moviola VAR Napoli Roma: Hysaj su Perotti, niente rigore, ma il dubbio resta... Le ultime notizie sul big match del San Paolo: l'analisi di tutti gli episodi(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 23:22:00 GMT)

Napoli Roma 1-4 : cronaca live - tabellino e interviste : cronaca SECONDO TEMPO Inizia la ripresa. Il Napoli se vuole continuare a credere allo scudetto deve deve cambiare marcia. 46 Partiti. É il Napoli a muovere la palla. 47 Perotti cadw in arwa su ...

Video Gol Napoli-Roma 2-4 : Highlights e Tabellino Serie A 03-03-2018 : Risultato Finale Napoli-Roma 2-4: Cronaca e Video Gol Insigne, Under, Dzeko, Perotti, Mertens 27° Giornata Serie A 03 Marzo 2018. Finisce con un rocambolesco quanto inaspettato 2-4 il big match del sabato sera Napoli-Roma. Nel terzo anticipo della 27° giornata di Serie A, il Napoli capolista cade sotto i colpi di una Roma non certo bella ma cinica, che con la vittoria di oggi scavalca nuovamente i cugini laziali. Il primo tempo comincia a ...