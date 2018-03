Napoli-Roma 1-4 La Diretta Perotti cala il poker

LIVE Napoli -Roma - cronaca e risultato in tempo reale : palo di Callejon! : Notizie sul tema Napoli-Roma in diretta tv e LIVE streaming, dove vedere il big match di Serie A, oggi 3 marzo Napoli, Raiola: 'Mi piacerebbe avere la procura di Insigne' Probabili formazioni Napoli-...

Diretta/ Napoli Roma (risultato live 1-4) info streaming video e tv : Dzeko e Perotti - tracollo Napoli : Diretta Napoli Roma , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Big match al San Paolo, altro importante test scudetto per i partenopei(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 22:17:00 GMT)

Roma - Florenzi : 'Il Napoli non mollerà - ci vuole più cattiveria' : Alessandro Florenzi , terzino della Roma , all'intervallo del match col Napoli è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: 'Abbiamo fatto vedere di essere in partita. Abbiamo trovato le giocate giuste, noi dobbiamo continuare così. Loro non molleranno, ma noi dovremo avere più cattiveria del solito per portare a ...

Sarri : Conferenza stampa di Napoli vs Roma : ... 'Sarri come Beppe Grillo e Paolo Gentiloni come quel Max Allegri ' in attesa della Conferenza stampa di Sarri Mordacemente l'edizione della Gazzetta dello Sport odierna come si legge da un suo ...