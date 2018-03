Napoli | non cambia l’obiettivo | ripartire dall’applauso del pubblico dopo la sconfitta

Colpo grosso della Roma sul campo del Napoli : Dzeko è micidiale - a Sarri non basta un super Insigne [FOTO] : 1/24 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Roma - Florenzi : 'Il Napoli non mollerà - ci vuole più cattiveria' : Alessandro Florenzi, terzino della Roma, all'intervallo del match col Napoli è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: 'Abbiamo fatto vedere di essere in partita. Abbiamo trovato le giocate giuste, noi dobbiamo continuare così. Loro non molleranno, ma noi dovremo avere più cattiveria del solito per portare a ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Napoli? Per fortuna non lo incontriamo più» : Cagliari - Testa al Genoa, ma la sconfitta col Napoli non è facile da mandar giù. L'allenatore del Cagliari Diego Lopez ci ha provato, alla vigilia della sfida di Marassi , domani ore 12.30, , ...

ROMA - DI FRANCESCO / "Contro il Napoli non possiamo permetterci cali" : ROMA, Di FRANCESCO: il tecnico giallorosso sottolinea che ci sono dubbi sulla possibilità di vedere in campo Radja Nainggolan. Strizza poi l'occhio a Mario Balotelli pronto a liberarsi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:32:00 GMT)

Napoli - Hamsik non si è allenato : Sarri deciderà in extremis : La presenza di Marek Hamsik resta a rischio. Il capitano del Napoli non è al meglio per lo stato influenzale che l'ha colpito giovedì. Ieri ha preferito non forzare e si è limitato ad un lavoro in ...

Napoli - Zielinski : “Vogliamo lo scudetto - vincere qui non è una cosa normale” : Napoli, Zielinski: “Vogliamo lo scudetto, vincere qui non è una cosa normale” Napoli, Zielinski: “Vogliamo lo scudetto, vincere qui non è una cosa normale” Continua a leggere L'articolo Napoli, Zielinski: “Vogliamo lo scudetto, vincere qui non è una cosa normale” è su NewsGo.

Marotta : "Napoli? Conta vincere - non il bel gioco" : Noi facciamo la nostra strada, sappiamo che ci sono altri club concorrenti che sono tra i migliori al mondo. Il destino del giocatore è nella sua testa, se decidesse di venire a Torino saremo ...

Napoli - Zielinski : 'Non siamo lontani dal sogno scudetto - ora 12 finali. E io vorrei essere come Hamsik' : Un apporto fondamentale in una stagione che sta vedendo il Napoli fare cose straordinarie in campionato. Tra gli uomini più in forma in casa azzurra c'è Piotr Zielinski, ritenuto da Maurizio Sarri una ...

Napoli schiacciasassi - la rivelazione clamorosa : “17 volte ci hanno chiesto di non giocare il recupero” : Il Napoli sta disputando un campionato clamoroso, la squadra di Maurizio Sarri guida il campionato di Serie A con quattro punti di vantaggio sulla Juventus, può essere la stagione giusta per conquistare lo scudetto. La squadra di Sarri gioca un calcio incredibile ed in gran parte delle gare ha dominato dal punto di vista del gioco e del risultato. Numeri clamorosi che vengono confermati da una dichiarazione importante del capo della ...

Mirabelli : 'Non vendiamo i migliori. Reina? Parleremo col Napoli se...' : Massimiliano Mirabelli , direttore sportivo del Milan , parla a Rai Sport prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio : 'Rinnovo Gattuso? E' una discussione che fate voi. Noi quando abbiamo scelto Gattuso eravamo consapevoli di aver fatto una scelta ...

Non solo Reina - Milan depreda Napoli : tifosi perplessi - lascia un altro pupillo? : Nonostante la finestra invernale di calciomercato si sia oramai conclusa da diverso tempo, l'argomento non smette mai di essere trattato perché le indiscrezioni e le trattative si mettono in piedi spesso proprio nei momenti in cui tutti i riflettori sono puntati sul calcio giocato. Infatti mentre il Napoli sogna un grandissimo colpo dal Barcellona per l'estate, però, anche sul fronte uscite non si può stare tranquilli perché Pepe Reina sembra ...

Napoli - l'elogio della Gazzetta : azioni così non se ne vedono in Serie A : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport continua ad esaltare la prestazione offerta dal Napoli di Sarri nella trasferta di Cagliari : ' Strepitosa l'azione che ha portato il capitano a realizzare la sesta rete personale in questo ...

SCUOLE CHIUSE PER MALTEMPO - COMUNE DI Napoli OGGI 28 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio : per Miur non sono giorni persi : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di NAPOLI, OGGI 28 FEBBRAIO 2018. Neve e ghiaccio fermano l'attività didattica, ma per Miur non sono giorni persi. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:24:00 GMT)

Napoli - Cpl Concordia : 'Non provate le pressioni dei clan' : Gli elementi acquisiti sono insufficienti per poter affermare che vi siano state pressioni della camorra per determinare la rinuncia del consorzio Eurogas alle concessioni e favorire così la Cpl ...