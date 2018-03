Napoli | disfatta clamorosa al San Paolo | la Roma lo travolge 4-2

Napoli - come pesa il gol di Dybala : disfatta con la Roma - finisce 2-4 : Una sconfitta che brucia e che potrebbe costare lo scudetto quella subìta dal Napoli al San Paolo per 4-1 contro la Roma. Azzurri in campo col macigno psicologico del gol di Dybala al 93'...

Il 'piano G' di Napolitano per evitare la disfatta elettorale del Pd : Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, lancia Paolo Gentiloni e, in vista del dopo-voto, indica quella che, a suo vedere, è la strada da percorrere. "Possiamo ben dire che Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento, per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell'Italia", ha spiegato durante la cerimonia ...

Calcio amarcord : al San Paolo è una disfatta. Rivivi Napoli-Bologna 1-5 del 2000 : Stagione 2000/2001: gli uomini di Zeman cadono davanti al proprio pubblico, il portiere Coppola protagonista... in negativo

Disfatta Napoli - De Laurentiis pesca subito in Olanda per l'arrivo di una punta Video : Brutta caduta per il Napoli. L'Atalanta accede alla semifinale di coppa Italia dove incontrera' la vincente tra Juventus e Torino. Gli uomini di Gasperini, gia' assoluti protagonisti in Europa League, si impongono per 2-1 al San Paolo grazie alle reti di Castagne e Papu Gomez. Sarri paga il turnover che lo porta a rivoluzionare gli azzurri, schierando solo quattro degli undici giocatori che avevano battuto il Crotone sabato. Un turnover che ...