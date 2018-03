MotoGp | test Losail | si chiude nel segno delle Yamaha | Rossi secondo dietro Zarco

MotoGp - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull’aerodinamica - Suzuki senza Iannone : Si è chiusa, dunque, la tre giorni di Test pre-stagionali della MotoGP (clicca qui per i risultati della prima giornata – seconda giornata ) sul tracciato Qatariota di Losail. Le moto, a questo punto, sono pronte, chi più chi meno, per l’esordio previsto proprio sullo stesso circuito il 18 marzo con il GP del Qatar 2018. Cosa ci ha lasciato in eredità questa ultima sessione di prove? Diversi spunti importanti sono assolutamente da ...

MotoGp - Test Losail 2018 – Andrea Dovizioso : “È andata meglio del previsto. Torno a casa molto contento” : È un Andrea Dovizioso contento e sorridente quello che ai microfoni di Sky Sport ha commentato la tre giorni di Test MotoGP a Losail. “Sono molto contento del risultato dei Test, Torno a casa molto soddisfatto. Sapevo che saremmo stati veloci, ma è andata ancora meglio del previsto. Abbiamo centrato ottimi tempi in tutti e tre i giorni. La nostra moto funziona bene su questa pista, siamo ancora più competitivi, anche se sappiamo che nel ...

MotoGp - Test Losail 2018 – Valentino Rossi : “Un buon risultato - ma troppi alti e bassi” : Valentino Rossi ha chiuso i Test di Losail della MotoGP con il secondo tempo nella terza giornata. Un risultato che il Dottore, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato. “Era importante fare bene, perché soprattutto in Thailandia abbiamo sofferto. Essere secondo è un buon risultato, importante anche per tutto il team. Abbiamo lavorato molto nell’arco dei tre giorni, poi abbiamo messo tutto insieme nell’ultimo pomeriggio e ...

MotoGp - super Zarco : domina la terza giornata di test a Losail : Nella terza giornata di test ufficiali in Qatar bene anche Rossi che chiude con il secondo miglior tempo. Terzo Dovizioso

MotoGp - test Qatar : ancora ribaltoni : scatto di Valentino Rossi! : Ultima giornata di test in Qatar ed importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di MotoGp, ormai imminente. Continui i ribaltoni in vetta alla classifica, un’ultima giornata ricca di sorprese e colpi di scena: cadute per Rossi, Morbidelli e Nagakami, fortunatamente senza conseguenze, ma a lasciare tutti a bocca aperta è stato Johann Zarco che ha chiuso col miglior tempo, alle spalle Valentino Rossi, seguito da Andrea ...

I test di MotoGp 2018 dal Qatar - la giornata tre : Zarco chiude in vetta - Rossi 2° : In settima e ottava posizione rispettivamente Pedrosa , 1:54.774, e Marquez , 1:54.878, : per il long run del campione del mondo uscente è pronta la Honda con forcellone standard, continuano le ...

I test di MotoGp 2018 dal Qatar - la giornata tre live dalle 11 : ... il 18 marzo su questo stesso tracciato in Qatar i piloti del Motomondiale si daranno battaglia nel primo Gran Premio della stagione, da seguire live in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD , clicca qui ...

LIVE MotoGp - Test Losail 2018 in DIRETTA : terza giornata (sabato 3 marzo). Dovizioso e Iannone vogliono confermarsi - Valentino Rossi deve recuperare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei Test di Losail della MotoGP. Sono in arrivo, dunque, le ultime otto ore di prove per team e piloti della classe regina, che si avvicinano ad ampi passi verso l’inizio della stagione 2018, con condizioni differenti. Da una parte troviamo Honda e Ducati che si confermano le moto da battere, con la Yamaha che appare ancora un gradino indietro con qualche problema ...

MotoGp oggi (sabato 3 marzo) - Test Losail 2018 : orario d’inizio e come seguirli in tv e in tempo reale. Il programma completo : Siamo giunti al termine della tre giorni di Test pre-stagionali di Losail, in Qatar, riservati alla MotoGP. Sono in arrivo, dunque, le ultime otto ore di prove per team e piloti della classe regina, che si avvicinano ad ampi passi verso l’inizio della stagione 2018, con condizioni differenti. Da una parte troviamo Honda e Ducati che si confermano le moto da battere, con la Yamaha che appare ancora un gradino indietro con qualche problema ...