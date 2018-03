MotoGP - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull'aerodinamica - ... : Il campione del mondo della Moto2 è ormai ad un solo secondo dai migliori e sta dimostrandosi meno rookie del previsto. La Suzuki, dopo i fasti di ieri, ha visto Alex Rins al settimo posto, mentre ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv della prima gara del Mondiale : Dal 16 al 18 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP, Moto2 e Moto3 prenderà finalmente il via. Sul tracciato di Losail (Qatar) avrà inizio il grande spettacolo del Circus su due ruote. Le luci artificiali del circuito arabo metteranno in risalto le sfide tra Ducati, Honda e Yamaha in lizza per l’iride. La Rossa, con Andrea Dovizioso (vice campione del mondo) e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le ...

MotoGP - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull’aerodinamica - Suzuki senza Iannone : Si è chiusa, dunque, la tre giorni di Test pre-stagionali della MotoGP (clicca qui per i risultati della prima giornata – seconda giornata ) sul tracciato Qatariota di Losail. Le moto, a questo punto, sono pronte, chi più chi meno, per l’esordio previsto proprio sullo stesso circuito il 18 marzo con il GP del Qatar 2018. Cosa ci ha lasciato in eredità questa ultima sessione di prove? Diversi spunti importanti sono assolutamente da ...

MotoGP - test Qatar : ancora ribaltoni : scatto di Valentino Rossi! : Ultima giornata di test in Qatar ed importanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di MotoGp, ormai imminente. Continui i ribaltoni in vetta alla classifica, un’ultima giornata ricca di sorprese e colpi di scena: cadute per Rossi, Morbidelli e Nagakami, fortunatamente senza conseguenze, ma a lasciare tutti a bocca aperta è stato Johann Zarco che ha chiuso col miglior tempo, alle spalle Valentino Rossi, seguito da Andrea ...

Qatar MotoGP - brilla Zarco. Rossi 2° precede Dovizioso : ... @MotoGP, March 3, 2018 equilibrio - La sessione è stata molto equilibrata: Cal Crutchlow ha segnato il quarto tempo davanti a Maverick Viñales e Marc Marquez: il campione del mondo della Honda si è ...

I test di MotoGP 2018 dal Qatar - la giornata tre : Zarco chiude in vetta - Rossi 2° : In settima e ottava posizione rispettivamente Pedrosa , 1:54.774, e Marquez , 1:54.878, : per il long run del campione del mondo uscente è pronta la Honda con forcellone standard, continuano le ...

I test di MotoGP 2018 dal Qatar - la giornata tre live dalle 11 : ... il 18 marzo su questo stesso tracciato in Qatar i piloti del Motomondiale si daranno battaglia nel primo Gran Premio della stagione, da seguire live in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD , clicca qui ...

MotoGP - Test Qatar 2018/ Valentino Rossi : "Dobbiamo lavorare per raggiungere Ducati - Honda e Suzuki" : Test MotoGp 2018 a Loasil: Valentino Rossi ha commentato la seconda giornata di Test in Qatar con la sua Yamaha, ammettendo il ritardo su Ducati, Honda e Suzuki.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:26:00 GMT)

Test di MotoGP 2018 dal Qatar - Guido Meda : AAA Ingegnere cercasi : La doppia caduta dei piloti Ducati Pramac si è rivelata curiosamente un'opportunità. I piloti stanno bene. Sta male invece l'involucro che fino ad oggi avvolgeva il sottosella della Ducati. La caduta ...

MotoGP Test Qatar - Rossi preoccupato : "Pure la Suzuki va più forte" : L'undicesimo posto di giornata non è certo quello che Valentino Rossi si aspettava dalla seconda giornata di Test collettivi a Losail, in Qatar, ma al momento il rendimento altalenante della Yamaha ...

MotoGP Test Qatar - Iannone e Dovizioso ok. Bene Marquez - enigma M1 : Nella seconda giornata di Test collettivi della MotoGP a Losail in Qatar brillano gli italiani. In Testa alla lista dei tempi c'è infatti la Suzuki di Andrea Iannone, che con il tempo di 1'54"586 ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Andrea Iannone : “Il miglior tempo non mi fa illudere - c’è ancora molto da lavorare” : La Suzuki sta iniziando questa stagione 2018 con segnali davvero incoraggianti che oggi, nella seconda giornata dei Test di Losail per la MotoGP, hanno portato, addirittura, Andrea Iannone davanti a tutti. Un risultato di prestigio per il pilota di Vasto che ha assoluto bisogno di conferme e fiducia in vista di un campionato quanto mai importante per il suo futuro. Tuttavia, l’ex ducatista, non si fa prendere da facili entusiasmi, e rimane ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Marc Marquez : “Ho avuto problemi con la gomma anteriore - domani devo ridurre il gap da Dovizioso” : La seconda giornata dei Test di Losail riservati alla MotoGP ha visto un netto miglioramento a livello di prestazioni per Marc Marquez. il campione del mondo in carica, infatti, si è piazzato in terza posizione a poco più di un decimo da Andrea Dovizioso, al termine di otto ore di lavoro intense. Come suo solito, tuttavia, lo spagnolo è andato a puntualizzare gli aspetti da migliorare alla conclusione della sessione. “Purtroppo ho sofferto ...

MotoGP - test Qatar : sorride Iannone : TORINO - nel secondo giorno dei test in Qatar guizzo finale di Andrea Iannone. L'italiano della Suzuki stacca il miglior tempo con 1'54'586, il primo a scendere sotto il muro dell'1'55'. Dopo di lui ...