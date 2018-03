Motocross | qualifying race GP Argentina 2018 | Tony Cairoli inizia con il piede giusto e

oasport

(Di sabato 3 marzo 2018) Sono i campioni del mondo in carica,e Pauls Jonass ad aggiudicarsi ledel Gran Premio die, quindi, domani partiranno davanti a tutti rispettivamente nel GP della MXGP e MX2. MXGP(KTM) domina la sua gara dall’inizio alla fine, allungando sugli inseguitori e non voltandosi più indietro. Il siciliano, infatti, chiude con 5.8 secondi di vantaggio sul belga Jeremy van Horebeek (Yamaha) e 8.1 sul connazionale Clement Desalle (Kawasaki). Quarta posizione per il francese Romain Febvre a 8.8 che ha cercato il podio fino all’ultimo. Quinto e sesto i due britannici Shaun Simpson (Yamaha) a 18.6 e Max Anstie (Husqvarna) a 20.2. Solamente settimo l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 23.4, ottavo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 23.7, nono il francese Gautier Paulin (Husqvarna) a 28.4 e decimo il belga Julien Lieber ...