Mondiali 2018 | sì a droghe negli stadi

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Confalonieri-Paternoster a caccia delle medaglie nella madison : Penultima giornata di gare al Mondiale di Ciclismo su pista in corso di svolgimento in quel di Apeldoorn (Olanda). Altra giornata con una super carta: la madison femminile. Inserita da poco nel circuito olimpico, la madison è la cosiddetta ‘americana’: una corsa a punti con le squadre che giocano però a coppie di sì danno regolarmente il scambio. L’Italia schiera in pista un duo che può sicuramente regalare soddisfazioni (la vittoria è arrivata ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : sabato 3 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport le trasmetterà in differita nella notte. Sarà possibile seguire l'evento anche con ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi (3 marzo) : 11 titoli nella notte di Coleman - Dibaba e Stefanidi. Quante sfide! : oggi sabato 3 marzo si svolge la terza giornata dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano undici titoli: analizziamo nel dettaglio le finali in programma, i favoriti e gli outsider. 60 METRI (MASCHILE): Questo è il grande giorno di Chris Coleman, il fresco primatista mondiale. Lo statunitense ha stampato un pazzesco 6.34 due settimane fa grazie al quale è riuscito a riscrivere la storia dopo ...

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : sabato 3 marzo. Fabrizio Donato tenta l’impresa nel triplo maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi, sabato 3 marzo, è in programma la terza giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano dieci titoli. Si inizia con il triplo femminile ed il peso maschile, poi sarà la volta del salto con l’asta e del triplo maschili. Da non perdere, tra le altre, le finali dei 60 hs femminili e dei 60 piani maschili. OASport vi propone ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : tutti gli azzurri in gara sabato 3 marzo. Il programma completo e gli orari : Oggi sabato 3 marzo l’Italia si affiderà soprattutto a Fabrizio Donato ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. Il vicecampione europeo di salto triplo va a caccia di un nuovo miracolo a 41 anni suonati: riuscirà nell’impresa? Attenzione anche alla staffetta femminile che punta alla finale per poi potersela giocare. Di seguito tutti gli italiani in gara e gli orari delle loro gare di sabato 3 marzo ai Mondiali indoor 2018 di ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario di sabato 3 marzo : Oggi sabato 3 marzo è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di Atletica leggera a Birmingham (Gran Bretagna). Verranno messi in palio ben undici titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di venerdì 2 marzo ai Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport, in diretta sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : sabato 3 marzo. Programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Quarta giornata di gare a Apeldoorn (Olanda) per i Mondiali di Ciclismo su pista. Oggi verranno assegnati cinque titoli nel Velodromo Omnisport. Le due gare in cui l’Italia avrà maggiori chance di medaglia sono l’omnium con Simone Consonni e la madison con la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri. Le finali verranno trasmesse in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, mentre RaiSport le ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : l’elenco completo dei partecipanti. Assenti Tessa Virtue e Scott Moir - in gara gli altri campioni olimpici : Si avvicinano i Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in programma a Milano dal 19 al 25 marzo. In questi giorni sono state pubblicate le prime entry list per la manifestazione iridata, che hanno già subito diverse variazioni. La novità più importante riguarda la danza, dove non ci saranno i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, vincitori dell’oro olimpico a PyeongChang. I nordamericani non saranno gli unici a saltare ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 – Murielle Ahouré corre un leggendario 6.97. Echevarria fa la storia - Marton in trionfo - Johnson d’oro : A Birmingham (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Seconda giornata con quattro titoli messi in palio oltre alla disputa di alcuni turni preliminari. 60 METRI (FEMMINILE): Doppietta ivoriana per opera delle scatenate Murielle Ahouré e Marie-Josée Ta Lou. La 30enne corre un pazzesco 6.97 (sesta performer di tutti i tempi, a cinque centesimi dal record del mondo) e riesce finalmente a salire sul gradino più ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il palmares di Filippo Ganna. Arriva il secondo titolo iridato : Una medaglia d’oro magnifica, Arrivata al termine di una prova dominata in lungo e in largo: Filippo Ganna è il nuovo campione del mondo dell’inseguimento individuale nel Ciclismo su pista. Ad Apeldoorn il fenomeno tricolore si è andato a prendere il suo secondo titolo iridato, in un palmares che inizia a crescere anno dopo anno, nonostante il cronoman della UAE Emirates sia solo classe 1996. palmares Filippo Ganna Europei su ...

LIVE Atletica - Mondiali Indoor 2018 in DIRETTA : vanno fuori tutte le azzurre in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. Oggi venerdì 2 marzo è in programma la seconda giornata della rassegna iridata, a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano quattro titoli. Imperdibile sfida sui 60m femminile con Dafne Schippers che proverà a battere Marie Josee Ta Lou ed Elaine Thompson, appassionante duello nel lungo maschile tra Luvo Manyonga e Jarrion Lawson, attesa per Gong Lijiao nel ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2018 in DIRETTA : GANNA ORO!!! Elisa Balsamo sfortunata quarta : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare , venerdì 2 marzo, dei Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi ...