Milano | scontro fra auto e tram che deraglia | due feriti

Basket - Eurolega 2018 : Milano torna alla vittoria. L’Olimpia vince lo scontro diretto con l’Efes : Serviva la vittoria ed è arrivata. In una sfida decisiva anche per il proprio futuro europeo, l’Olimpia Milano supera 77-64 l’Anadolu Efes in quello che era un vero e proprio scontro diretto per evitare di chiudere all’ultimo posto la stagione regolare. Adesso la squadra di Pianigiani si trova con quattro punti di vantaggio sulla formazione turca ed inoltre ha dalla sua anche la differenza canestri, avendo ribaltato questa sera ...

CORTEI A Milano/ Ultime notizie - solo tafferugli : a vuoto tentativo di scontro con CasaPound : CORTEI a MILANO, Ultime notizie: giovani antifascisti salgono su monumento in piazza Cairoli, dov'è in programma comizio CasaPound. Sgomberati dalla polizia, intanto sfila Giorgia Meloni...(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Antifascisti in piazza a Milano : scontro con polizia e contusi : È un'azione degli studenti del collettivo Casc Lambrate ad aprire il sabato di mobilitazione antifascista a Milano. Pochi minuti dopo le 9 i ragazzi si sono arrampicati sul monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi in piazza Cairoli dove alle 15 si terrà il comizio elettorale del candidato premier di Casa Pound Simone Di Stefano e della candidata alla presidenza di Regione Lombardia Angela De Rosa. Gli attivisti hanno acceso fumogeni e ...

Roma e Milano manifestazioni 24 febbraio/ Piazza a rischio incidenti : fascisti e comunisti pronti allo scontro : Roma e Milano, manifestazioni 24 febbraio 2018: due cortei e tre sit-in nella Capitale, grande manifestazione meneghina per la Lega, si temono scontri con le forze dell'ordine(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 03:02:00 GMT)

Elezioni - La Russa : “Condivido persino alcune cose di ‘Servire il popolo’ - non so come si chiama”. Scontro con DaMilano : “Casapound e Forza Nuova? Io condivido qualcosa di quello che dicono, ma io sono d’accordo persino con alcune cose che dice “Servire il popolo”, non so come si chiama”. Così a Omnibus (La7) il deputato di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, risponde a una domanda del direttore dell’Espresso, Marco Damilano, alterando il nome del partito Potere al Popolo. E proprio col giornalista il parlamentare si ...

Boldrini sfida Salvini : 'Mi candido a Milano - scontro a viso aperto' : "Salvini può stare tranquillo, sono candidata a Milano e quindi non c'è bisogno che mi venga a cercare per sfidarmi. Sono già qui e la sfida è a viso aperto". Lo ha dichiarato la presidente della ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : scontro al vertice Avellino-Brescia. Milano attesa dal derby con Varese : Seconda giornata di ritorno della Serie A di Basket che si apre sabato con due anticipi. L’ottima Reggio Emilia delle ultime settimane fa visita al fanalino di coda Pesaro in una sfida importante per entrambe le formazioni: la Grissin Bon deve vincere per continuare la rincorsa alle posizioni che valgono i playoff, mentre la VL ha un bisogno assoluto di due punti per non trovarsi ancora da sola all’ultimo posto. L’altro ...

Milano - deraglia un treno : scontro tra due convogli : Lo schianto, poi l'incubo. Un regionale delle ferrovie trenord, partito da Cremona alle 5.32 e diretto a Milano-Porta Garibaldi, è deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello. Era pieno di pendolari che si stavano recando al lavoro (guarda il video). "Il treno ha iniziato a tremare - ha raccontato uno dei passeggeri - poi uno dei convogli si è staccato". Una tragedia senza precedenti che contra tre vittime, dieci ...

Deraglia un convoglio a Milano : tragico scontro tra treni : Tragedia nel Milanese. Un treno regionale delle ferrovie Trenord è Deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello. Era pieno di pendolari che si stavano recando al lavoro (guarda il video). Ci sono due vittime. Almeno dieci i codici rossi e un centinaio le persone ferite lievemente portate in ospedale con il codice verde. Il convoglio, proveniente da Garibaldi, era diretto a Milano-Porta Garibaldi.L'allarme è scattato alle 7, quando i ...

Milano - "Razza bianca" : la frase di Fontana accende il voto. È scontro : Non solo dal mondo politico, la presidente della Comunità ebraica romana, Ruth Dureghello, su Twitter è sciabolante: "È concepibile nel 2018 dover ribadire agli ignoranti che non esiste una razza ...

Milano - scontro tra due auto : morto 18enne : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una diciassettenne ora in gravi condizioni al Niguarda - quando verso le 4.45 della notte è avvenuto lo

Scontro tra due auto a Milano : muore un 18enne - cinque feriti : Milano, 13 gen. (askanews) Un ragazzo di 18 anni è morto e cinque persone sono rimaste ferite (tre in modo serio) nello Scontro tra una Renault Clio e un'Opel Corsa sulle quali stavano viaggiavano ...

Milano - scontro tra due auto : morto 18enne : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una ...

Milano - scontro tra due auto : morto 18enne : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una diciassettenne ora in gravi condizioni al Niguarda - quando verso le 4.45 della notte è avvenuto lo