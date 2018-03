Milan | Suso | ' Ho detto no all' Inter Gattuso trasmesse passione'

Milinkovic-Savic - sputo a Suso in Lazio-Milan di Coppa Italia. Ci sarà la prova tv? : La Lazio di Simone Inzaghi è stata sconfitta, dopo una lunga battaglia durata per oltre 210 minuti, tra andata e ritorno, dal Milan di Gennaro Gattuso che si è guadagnato così la finale di Coppa ...

Milan-Inter - Skriniar suona la carica : “Siamo stati noi a rianimarli. Attenti a Suso e Cutrone - ma l’uomo derby sarà…” : Milan-Inter, Skriniar suona la carica: “Siamo stati noi a rianimarli. Attenti a Suso e Cutrone, ma l’uomo derby sarà…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... INTER, Skriniar- Mancano circa 2 giorni al derby di Milano. Milan-Inter, una sfida per confermare la totale rinascita rossonera, o un modo per rilanciare i nerazzurri in chiave Europa ...

Milan - l'ex Raducioiu : 'Suso mi piace molto - Gattuso...' : Florin Raducioiu , ex attaccante del Milan , parla a RMC Sport della squadra di Gattuso : 'L'Europa League è una competizione molto interessante. Gattuso fa bene a dire che il Ludogorets non va sottovalutato. Suso? È un giocatore molto interessante, gioca ...

Milan-Sampdoria : Suso contro Ramirez - con i mancini ci si diverte : Prima che cali il silenzio elettorale, si può dire: in Milan-Samp, la fantasia abita nel piede sinistro. Per par condicio, in due piedi sinistri che giocano sul centro-destra. Suso e Gaston Ramirez ...

LIVE Ludogorets-Milan - Europa League 2018 in DIRETTA : formazioni ufficiali. Gattuso sceglie Cutrone con Suso e Calhanoglu : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ludogorest-Milan, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Sfida importante per il Milan, che vuole proseguire anche in Europa l’ottimo momento. La squadra di Gennaro Gattuso sembra aver ingranato, in serie positiva da otto incontri (cinque vittorie e tre pari). Una striscia nata dal derby di Coppa Italia vinto con l’Inter, un successo che ha instillato fiducia al gruppo rossonero, ...

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan - Europa League 2018 : rossoneri con il tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu per l’assalto alla qualificazione : Dopo l’antipasto della Champions League, tocca anche all’Europa League tornare in campo dopo la sosta invernale per l’andata dei sedicesimi di finale. Il Milan di mister Gennaro Gattuso è di scena in Bulgaria contro il pericoloso Ludogorets, squadra ricca di talento e decisamente complicata da affrontare. L’imperativo dei rossoneri sarà di incominciare con il piede giusto già in trasferta, per gestire meglio la situazione ...

Milan - a tutto Gattuso : il riposo di Suso - i mugugni di spogliatoio e le condizioni di Kalinic : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani che i rossoneri affronteranno contro la Spal alla quale non parteciperà Kalinic, non convocato per l’incontro. “Chiamiamola infiammazione, perchè abbiamo preferito non rischiarlo, facendolo riposare per 3-4 giorni ed evitando così di perderlo per tantissimo tempo. Ci convive già da 3 settimane. Ora si deve curare, non esce nemmeno ...

Milan - senti il papà di Suso : 'Da esterno può fare 20 gol' : Il papà di Suso ha concesso un'intervista a la Gazzetta dello sport: 'Per me in quella posizione può arrivare a segnare 15-20 gol. Quando lo vedo al centro, da seconda punta, mi sembra che faccia più assist ma calci meno in porta: in mezzo perde qualche gol'.

Milan - Suso esalta Gattuso : 'Con lui siamo un'altra squadra - ricorda Gasperini' : Il suo gol non è bastato al Milan per battere l'Udinese, Suso è intervenuto a Sky Sport al termine dell'incontro: 'Io mi sono girato, ho visto la palla in quella posizione e ho provato a calciare. È stato un gol bello. Il mio migliore con il Milan? Forse sì, ma anche quello a ...

Diretta/ Udinese Milan (1-1 risultato finale) : perla Suso - autogol-jella Donnarumma. Info streaming video e tv : Diretta Udinese Milan, Info streaming video e tv: formazioni, quote, orario e risultato live. risultato finale 1-1: perla di Suso, espulsione Calabria e pareggio autogol di Donnarumma(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Udinese-Milan 1-1 : gol di Suso - autogol di Donnarumma - Calabria espulso : Il Milan rallenta: in casa dell'Udinese finisce 1-1 e per Gattuso sfuma la quarta vittoria consecutiva, anche se i rossoneri infilano il quinto risultato utile di fila. Gara sbloccata al 9' del primo ...

Pagelle Udinese-Milan 1-1 - prodezza da parte di Suso : Pagelle Udinese-Milan – Sono andate in archivio le gare delle 15 valide per la 23^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni sono arrivate dal match tra Udinese e Milan, la squadra di Gattuso ha dimostrato di essere in grande forma, il solito protagonista per i rossoneri è stato Suso, autore di una prodezza. Ingenuo il terzino Calabria che ha lasciato in 10 la sua squadra, autogol di Donnarumma. Finisce 1-1. Pagelle ...

DIRETTA/ Udinese Milan (risultato live 0-1) info streaming video e tv : Suso sfiora la doppietta! : DIRETTA Udinese Milan, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Interessantissimo incrocio per l'Europa, i friulani provano il sorpasso in classifica(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Gol Suso - sempre lui ad illuminare : rete pazzesca e Milan in vantaggio ad Udine [VIDEO] : Gol Suso, ancora una grande realizzazione da parte del mancino spagnolo che ha portato in vantaggio il suo Milan con una rete fantastica in casa dell’Udinese. Lo spagnolo come sempre ha punito con il suo piede mancino infallibile, ma stavolta la traiettoria presa dal pallone dopo il suo calcio è stata particolarmente bella. Nulla ha potuto infatti Bizzarri sul sinistro che è andato ad infilarsi all’incrocio dei pali. Un gran gol ...