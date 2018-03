Miglior mouse gaming wireless

chimerarevo

(Di sabato 3 marzo 2018) Idahanno la peculiarità di non avere fili da collegare al PC che possano intralciarci durante il gioco. Tuttavia, iadatti alveramente validi sono davvero pochi. Infatti, molto spesso, si preferiscono icablati, i quali garantiscono una reattività e un tempo di risposta maggiore rispetto a quelli. Molti produttori, come Razer e Logitech, hanno prodotto delle perifericheche si difendono molto bene dai loro avversari cablati. Vediamo quindi come scegliere ildae quali sono ii modelli presenti attualmente in commercio. Indice Come scegliere undaDove compraredaFascia bassa Fascia media Fascia alta Come scegliere undaLa scelta del nostro nuovodadeve essere fatta con molta attenzione. Esso, infatti, è una ...