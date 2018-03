Migliaia di migranti evacuati dalla Libia

Migliaia di migranti sono usciti dalla Libia : Negli ultimi tre mesi una task force guidata dall'Unione Europea ne ha rimpatriati 15mila, sottraendoli ai centri di detenzione The post Migliaia di migranti sono usciti dalla Libia appeared first on Il Post.

Israele vuole deportare Migliaia di migranti : Tra molte critiche il governo ha iniziato a inviare avvisi di espulsione a più di 30 mila persone, che saranno portate in Africa