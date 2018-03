Meteo weekend | temperature meno rigide ma maltempo sino a giovedì

Meteo : in arrivo picco di gelo - a Sud weekend con 15 gradi in più - : Mercoledì picco di gelo al Centro Nord, mentre dal pomeriggio di giovedì 1 marzo le temperature cominceranno a salire ovunque e la neve lascerà il posto alla pioggia. Le temperature si riallineeranno ...

Meteo : in arrivo picco di gelo - a Sud weekend con 15 gradi in più : Meteo: in arrivo picco di gelo, a Sud weekend con 15 gradi in più Mercoledì picco di gelo al Centro Nord, mentre dal pomeriggio di giovedì 1 marzo le temperature cominceranno a salire ovunque e la neve lascerà il posto alla pioggia. Le temperature si riallineeranno domenica 4 su valori normali per il periodo. LE PREVISIONI ...

Allerta Meteo Germania : il Burian farà precipitare le temperature a -20°C dal weekend per almeno 5-6 giorni [DETTAGLI] : Sarebbe opportuno vestirsi in maniera molto pesante per i prossimi giorni in Germania dal momento che è previsto un brusco calo delle temperature. Si prevede un’ondata di freddo per il weekend e anche oltre, con il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) che annuncia che il Paese vivrà un periodo di freddo gelido. Le temperature nella sera dei prossimi giorni potrebbero scendere in alcune aree fino a -20°C, secondo il quotidiano tedesco Die Welt. ...

Meteo - tornano piogge e neve. Ecco dove farà feddo nel weekend : Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali su buona parte del paese e nevicate sulle regioni centrali. Sulla base...

Meteo - le previsioni per il weekend : pioggia in arrivo : Che tempo ci aspetta nel prossimo fine settimana? Deboli perturbazioni potrebbero portare pioggia in varie regioni. Nel corso del weekend un moderato centro depressionario, proveniente dal Mediterraneo...

Previsioni Meteo - ultime ore di gelo e neve : nel weekend torna l’Anticiclone - temperature in forte aumento fino a +20°C : Previsioni Meteo – ultime ore di gelo e neve sull’Italia: le minime di stamattina sono state polari in tutto il Paese, e continua a nevicare fino a quote molto basse al Centro/Sud. L’Appennino è letteralmente sommerso da accumuli abbondanti in modo particolare tra Campania meridionale, Basilicata e Calabria, e soffia un gelido vento di tramontana che supera i 70km/h nelle zone joniche tra Calabria e Salento. Ancora oggi sarà ...

Previsioni Meteo - Venerdì 16 torna l’Anticiclone : sole in tutt’Italia e temperature in forte aumento nel weekend : Previsioni Meteo weekend: su tutta l’Italia persisterà la stabilità atmosferica, si avranno giornate soleggiate con piogge tenute a degna distanza e con temperature che torneranno a salire. Nella giornata di Venerdì 16 febbraio, ampie nuvolosità raggiungeranno l’Italia occupando pienamente i settori settentrionali, sino a raggiungere le regioni centrali come Lazio, Umbria e Marche; persisterà ancora il sole al centro-sud. Sabato 17 ...

Previsioni Meteo : da Giovedì il maltempo concederà una tregua - temperature in forte aumento nel weekend : Previsioni Meteo prossimi giorni, dopo piogge intense e nevicate cadute anche a bassa quota, nei prossimi giorni tornerà a farci visita il sole su tutta la penisola. 15 Febbraio – nella giornata di Giovedì avremo nuvolosità diffuse sulle regioni alpine, su Molise e parte della Calabria meridionale; prevalenza di sole sul resto della penisola. 16 Febbraio – persisteranno le nuvolosità su tutto l’arco alpino, con nuvolosità in ...

Previsioni Meteo - dal ciclone Africano sullo Jonio del weekend alla tempesta fredda della prossima settimana : adesso l’Inverno si scatena! : 1/16 ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio [LIVE] : 1/18 ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio [LIVE] : 1/18 ...

Allerta Meteo - allarme per il ciclone Afro/Mediterraneo che colpirà il Sud nel weekend : piogge alluvionali e abbondanti nevicate : 1/20 ...

Meteo weekend - Maltempo al Sud e in Sicilia : Ben ritrovati all’aggiornamento della situazione Meteo. Il vortice depressionario, attualmente in azione in sede mediterranea, perderà potenza ma non vi sarà un miglioramento. In sede vi rimarrà una vasta saccatura che apporterà nuove masse d’aria fredda. Ci aspettiamo che da questa saccatura prenderà luogo un nuovo vortice di bassa pressione che sarà responsabile di un […]

Le previsioni del Meteo per il primo weekend di febbraio : Il meteo per il weekend. Il meteo del weekend sarà caratterizzato dalla presenza di instabilità con pioggia su tutta la Gallura. Le temperature saranno comprese tra gli 4 e i 12 gradi. Possibili ...