Meteo USA | il maltempo risparmia la California | gli evacuati rientrano nelle proprie case

Meteo - Italia divisa in due : caldo incredibile al Centro/Sud - è già Primavera con +24°C a Catania e Siracusa - +23°C a Reggio Calabria [DATI] : 1/10 ...

Ritardi Roma Termini - Renato Mazzoncini - ad Fs : "Chiediamo scusa". Maurizio Gentile - ad Rfi : "Colpa delle previsioni Meteo" : "Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c'è poco dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada più". A pronunciare queste parole in un'intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica è Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. A vederla in modo diverso è però ...

Neve - Atac - servizio metro regolare. Bus limitati causa condizioni Meteo avverse : Il persistere delle condizioni meteo avverse, specialmente nella zona nord della città, sta complicando l’esercizio del servizio di superficie, che al momento vede impiegate sul territorio comunale oltre 480 vetture bus dotate di gomme termiche a causa delle condizioni della viabililità stradale. Il servizio sulla metropolitana è attivo. Si sono registrate alcune limitazioni sulla rete […] L'articolo Neve, Atac, servizio metro ...

Atac - servizio metro regolare. Bus limitati causa condizioni Meteo avverse : Il persistere delle condizioni meteo avverse, specialmente nella zona nord della città, sta complicando l’esercizio del servizio di superficie, che al momento vede impiegate sul... L'articolo Atac, servizio metro regolare. Bus limitati causa condizioni meteo avverse su Roma Daily News.

Allerta Meteo Marche : lunedì 26 febbraio chiusa l’Università di Macerata : A seguito dell’ordinanza del Sindaco di Macerata, che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sulla base dell’Allerta Meteo emanata dalla Protezione Civile Marche, l’Università di Macerata ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche in tutte le sedi lunedì 26 febbraio 2018. L'articolo Allerta Meteo Marche: lunedì 26 febbraio chiusa l’Università di Macerata sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Burian - attenzione a Lunedì 26 : NEVE diffusa al Centro - anche a ROMA! Possibili 5/10 cm sulla Capitale : Allerta Meteo Burian – E’ oramai notizia di primo piano in TV, sui vari siti, nel web in genere, l’ondata di Gelo che proverrà dalla Russia e che riguarderà l’Italia da Domenica 25 e fino a Mercoledì 28, anche oltre al Nord. Il gelo più intenso riguarderà tutto il Nord, la Toscana, l’Umbria e il medio-alto Adriatico Le temperature scenderanno fino a toccare minime sui -20° su Alpi, -14/-15° sulle montagne dell’ Appennino Centro ...

Maltempo - allerta Meteo da Ragusa a Messina : La Protezione Civile della Sicilia annuncia un'allerta gialla e arancione per le prossime 24/30 ore. Temporali da Ragusa a Messina. Neve a 900 metri.

Festa della Candelora e Previsioni Meteo : negli Usa è il Giorno della Marmotta : Per statunitensi e canadesi il 2 febbraio è il Giorno della Marmotta… tradizione resa famosa in tutto il mondo grazie al film “Ricomincio da capo” (Ground hag Day) del 1993, avente per protagonisti Bill Murray e Andie Mac Dowell. Murray interpreta il Meteorologo Phil Connors, esperto che tutti gli anni si reca a Punxsutawney, in Pennsylvania, per seguire e commentare in diretta il comportamento della Marmotta il cui compito è quello di ...

Meteo USA : una violenta blizzard intrappola gli automobilisti nella neve nel Midwest - oltre 600 incidenti e centinaia di voli cancellati [GALLERY] : 1/11 ...

Meteo USA : inondazioni di ghiaccio nel Connecticut a causa delle esondazioni del fiume Housatonic - scenario surreale [GALLERY] : 1/12 ...

Eccezionali eventi Meteorologici : prorogato lo stato d’emergenza per Ragusa e Palermo : Su proposta del presidente Paolo Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli Eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio delle provincia di Ragusa e del comune di Marineo in provincia di Palermo: lo ha reso noto Palazzo Chigi. L'articolo Eccezionali eventi meteorologici: prorogato lo stato d’emergenza per ...

Meteo USA : dirompente tempesta di neve provoca moltissimi incidenti e blackout elettrici nella Carolina del Nord - in difficoltà tutti gli Stati Uniti meridionali [GALLERY] : 1/20 ...

Meteora nei cieli Usa “più luminosa della Luna”. Sui social foto e video : “Più luminosa della Luna“. Così la descrive chi ha visto la Meteora attraversare il cielo nella notte. L’esplosione è stata osservata in Michigan Illinois, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Wisconsin, Iowa e Ontario. Potrebbe essere un bolide, ovvero un sasso spaziale pesante diverse decine di chilogrammi ad aver generato, con il suo ingresso in atmosfera, il forte bagliore che, alle 2:10 (ora italiana), ha illuminato a giorno il ...

Meteo USA : neve e ghiaccio si abbatteranno sugli Stati Uniti meridionali dal Texas al Tennessee [MAPPE] : 1/5 ...