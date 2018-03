Meteo | allerta pioggia e neve su Emilia Romagna

Ancora neve a Milano - allerta in Liguria Sulle Alpi pericolo valanghe Meteo|Video : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per pioggia e ghiaccio a Firenze : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per rischio idraulico nel reticolo minore su tutto il territorio metropolitano per la giornata di oggi. Stesso codice, ma fino a domenica mattina, nel reticolo principale fino alla mattina di domenica per le zone dell’Arno-Valdarno Superiore e Inferiore, dell’Arno a Firenze e in Valdelsa-Valdera. Potrà nevicare fino a stasera anche a quote ...

Allerta Meteo Marche : pioggia e neve sciolta - criticità “arancione” per i corsi d’acqua : A causa delle piogge e dello scioglimento della neve, nelle aree province di Ancona e Pesaro Urbino si rileva criticità moderata sul reticolo idrografico: “La Protezione civile regionale – spiega la Regione in una nota – ha emanato un messaggio di Allertamento con criticita’ arancione e una fase operativa di attenzione. Oggetto di particolare attenzione sono i corsi d’acqua delle province di Ancona e Pesaro ...

Allerta Meteo Toscana : livelli dei fiumi in aumento - Arno osservato speciale : Nelle ultime tre ore si sono registrate piogge su tutta la regione, con cumulati medi intorno ai 5-10 mm e punte fino a 15 mm in Maremma e sulle Apuane. Sull’Arno la piena sta transitando nel tratto a valle di Pisa dove il livello si è stabilizzato intorno alla prima soglia di riferimento. Si registrano innalzamenti sul fiume Merse e sul fiume Bruna con livelli ancora molto al di sotto del primo riferimento. Tutti gli altri livelli ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : pioggia e neve fino alla mezzanotte di domani : Allerta meteo dal mezzogiorno di oggi fino alle mezzanotte di domani sull’Emilia-Romagna, per piogge e neve. A lanciarla l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile che ha individuato un ‘codice giallo’ per criticità idrogeologica e piogge sulla Romagna e sui bacini Emiliani centrali e orientali e, per neve, sui sui bacini Emiliani centrali, occidentali e orientali; sulla pianura Emiliana, sulla ...

Allerta Meteo Liguria : ancora neve - allerta prolungata fino alle 18 : Continua la fase di maltempo di stampo invernale che interessa buona parte della Liguria. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal e prolungata secondo fino alle 18 di oggi. Dopo il temporaneo miglioramento di venerdi’ in queste ore un nuovo peggioramento interessa la Liguria con piogge lungo la costa e nevicate, anche intense nelle zone interne. Precipitazioni diffuse, localmente a ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - attesa nuova perturbazione : Dalle 9 di questa mattina una nuova perturbazione porterà sulla nostra regione piogge e temporali che potranno assumere anche moderata intensità tali da determinare una criticità idrogeologica di ...

Allerta Meteo Toscana : codice giallo per pioggia e ghiaccio : pioggia per quasi tutta la giornata di domani su tutta la Toscana e abbassamento delle temperature nella serata di oggi, con locali episodi di gelicidio in Lunigiana e Alto Mugello. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, sabato 3 marzo. Inoltre è stato emesso un codice giallo per ghiaccio a partire dalle 22 di stasera fino alle 13 di ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Piemonte : rischio gelicidio e valanghe : Nuova Allerta meteo in Piemonte: essa riguarda ora soprattutto il fenomeno della pioggia congelante e della valanghe sulle Alpi. Il ‘gelicidio‘ sarà un’insidia soprattutto domani mattina – avverte Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) – nel suo bollettino di Allerta meteoidrologica. Il pericolo valanghe, dopo le ultime abbondanti nevicate, salirà al grado “forte” (4 sulla scala che arriva ...

Allerta Meteo Friuli : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie : pericolo valanghe marcato sulle Alpi Giulie e sul monte Canin e moderato sulle Alpi Carniche e PreAlpi. Lo riporta il bollettino regionale. sulle Alpi Giulie il problema valanghivo principale è costituito dagli accumuli da vento, presenti sopra i 1.700 metri in tutte le esposizioni, che attualmente sono meno evidenti a causa delle deboli nevicate dei giorni scorsi. Al di sotto degli accumuli si sono formati strati deboli che contribuiscono a ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora gelicidio - rischio frane e slavine : frane, strade chiuse e slavine: giornata di emergenza in Emilia Romagna investita dall’ondata di Maltempo. Intanto, proseguirà anche domani il fenomeno della pioggia che gela da Piacenza a Modena. Per questo la protezione civile regionale ha emesso anche per la giornata di sabato un’Allerta gialla limitata alle vallate e alla pianura del settore centro occidentale che andrà in esaurimento dal pomeriggio, mentre nel resto della ...