Meteo | allarme pioggia gelata | chiusi tratti di A26 | A1 regolare Muore assiderato un

Previsioni Meteo - ancora una notte di neve. Gelicidio - allarme : le aree a rischio : Nevicate copiose su tutto il Centro Nord, in particolare in Emilia. Coinvolte anche Milano, Genova, Torino, Firenze. Bologna chiude per il pericolo della pioggia che congela Gelicidio, cos'è e come ...

Allerta Meteo Lazio : stato di pre allarme per neve da stasera per 12 ore : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, mercoledì 28 febbraio e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio ‘deboli precipitazioni, nevose fino a quota di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo’. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso pertanto un bollettino ...

Meteo - i climatologi e l'allarme Burian : "Pioggia e tempeste di neve - temperature in picchiata a -15. Chi rischia" : Allarme freddo sull'Italia. Per spiegare l'arrivo di "Burian", il vento gelido che arriva dalla Siberia, gli esperti ricorrono a figure come "situazione dinamica" e "inversione termica". Una cosa è certa: le temperature sono in picchiata e nel giro di un paio d'ore alcun zone arriveranno addirittura

Gas - situazione di preallarme per Meteo e metanodotto Tenp : Il ministero dello Sviluppo economico guidato da Carlo Calenda attiva il primo livello di allarme per il sistema del gas in Italia a causa della riduzione dei flussi sul gasdotto Tenp e delle ...

BURAN - NEVE E GELO : ALLARME MALTEMPO/ Video - pericolo valanghe : allerta di 36 ore nel Lazio (previsioni Meteo) : MALTEMPO, arriva BURAN: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 23:19:00 GMT)

Allerta Meteo Marche : attiva la fase di pre allarme : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Marche ha diramato un messaggio di Allertamento che attiva una fase di preallarme sul territorio regionale viste le previsioni relative alle 24 ore comprese tra mezzanotte di oggi e le 24 del 24 febbraio 2018. La situazione nella mattinata di oggi – riferisce una nota – risultava “all’interno dei parametri della normalità”. Tuttavia considerate le previsioni ...

Buran - neve e gelo : allarme maltempo/ Video - pericolo valanghe : a rischio partite Serie A (previsioni Meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano neve e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 19:58:00 GMT)

Allerta Meteo - allarme “Burian” : imponente irruzione di massa d’aria gelida - convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile : In previsione dell’arrivo del “Burian” e quindi dell’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia, che determinerà condizioni Meteo avverse sulle regioni italiane dalla giornata di domenica e almeno per tutta la prima metà della prossima settimana, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato per domani, sabato 24 febbraio, alle ore 09.00, il Comitato ...

BURIAN - ALLARME NEVE E FRANE/ Video maltempo - -10 in Lombardia : allerta arancione a Savona (previsioni Meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: si mobilitano FS, RFI e Trenitalia (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 14:35:00 GMT)

Allerta Meteo : violenti temporali risalgono dalla Sicilia - allarme alluvione al Sud nelle prossime 18 ore mentre al Nord si intensificano le nevicate [LIVE] : 1/23 ...

Burian - allerta Meteo/ Neve in Liguria e al nord : pioggia al sud - previsioni e allarme maltempo : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Allerta Meteo - ciclone Africano al Sud : pesantissima allerta Meteo della protezione civile - allarme arancione in Puglia - Calabria e Sicilia. “Vite umane a rischio” : allerta meteo – A partire dalla serata di oggi, una perturbazione, in transito dalla Tunisia verso l’area ionica, apporterà un rapido e spiccato peggioramento su Sicilia e Calabria, con diffuse piogge e forti temporali, in estensione domani anche alla Puglia meridionale. Sull’appennino meridionale e sui rilievi siciliani si determinerà un abbassamento della quota neve, con apporti al suolo anche abbondanti, associati a venti forti da ...

Allerta Meteo - allarme per il ciclone Afro/Mediterraneo che colpirà il Sud nel weekend : piogge alluvionali e abbondanti nevicate : 1/20 ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per le prossime ore : allarme arancione in 7 Regioni - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Continua la fase di maltempo determinata da un’estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di domani sono previste precipitazioni e venti forti su gran parte del centro-sud. Sono inoltre attese nevicate fino a quota di pianura sul nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...