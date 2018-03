Meghan e Kate sul palco entrambe in blu | ma una ha speso 10 volte più dell' altra

"Meghan Markle è una leader - vuole cambiare le cose". Ora l'Inghilterra preferisce lei a Kate : Meghan Markle ha ormai rubato la scena a Kate Middleton. L'attenzione dei sudditi di Sua Maestà e dei media è tutta per l'attrice californiana. Alla loro ultima uscita pubblica...

KATE MIDDLETON - INCINTA PER LA TERZA VOLTA / La moglie del Principe William sfida la cognata Meghan : KATE MIDDLETON, la TERZA gravidanza: “William è in fase rifiuto!”, arriva la seconda femminuccia? I tabloid dicono di sì per via della forma del suo pancione, le news.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:11:00 GMT)

"Meghan Markle ha rubato la scena a Kate Middleton". L'analisi di un'esperta di linguaggio del corpo : Da quando Meghan e Harry sono usciti allo scoperto, l'attenzione nei confronti dell'attrice si è spesso tradotta in un confronto con la cognata. Sono molte le differenze tra la californiana Markle e "l'ultra british" Kate Middleton, e la loro ultima uscita pubblica insieme al First Annual Royal Foundation Forum- la seconda in compagnia dei rispettivi partner - le ha messe ulteriormente in evidenza. Il Sun ha affidato a un'esperta del ...

Meghan - molto più «cara» di Kate : Non sarà elegante, e non sarà forse neppure apprezzato dall’etichetta della famiglia reale. Ma fare i conti in tasca alle giovani e ammiratissime cognate Meghan Markle e Catherine Middleton, ovvero la Duchessa di Cambridge, ci diverte molto. E quale occasione più intrigante della loro prima apparizione ufficiale in comune dopo il fidnzamento di Harry e Meghan per andare ad analizzare nei minimi dettagli i look scelti per l’evento ...

Meghan - molto più «cara» di Kate : Non sarà elegante, e non sarà forse neppure apprezzato dall’etichetta della famiglia reale. Ma fare i conti in tasca alle giovani e ammiratissime cognate Meghan Markle e Catherine Middleton, ovvero la Duchessa di Cambridge, ci diverte molto. E quale occasione più intrigante della loro prima apparizione ufficiale in comune dopo il fidnzamento di Harry e Meghan per andare ad analizzare nei minimi dettagli i look scelti per l’evento ...

Kate Middleton e Meghan Markle insieme ai loro principi : i “favolosi 4” insieme : Le due coppie reali insieme. Kate Middleton e il principe William insieme a Meghan Markle e al principe Harry al Royal Foundation forum. Dopo l’annuncio del fidanzamento tra Harry e la bella Meghan è la prima volta che i quattro si fanno vedere insieme: è la seconda uscita pubblica per quelli che la stampa inglese ha ribattezzato ‘Fab Four‘. E i fotografi, naturalmente, ringraziano. L'articolo Kate ...

Kate Middleton - William - Harry e Meghan Markle/ Uscita a quattro.... : Kate Middleton, William, Harry e Meghan Markle: Uscita in doppia coppia prima del matrimonio dei secondi due e la nascita del terzo figlio della prima coppia. Sorrisi e grande divertimento.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:27:00 GMT)

Kate e William - Harry e Meghan - «i fantastici quattro» : La stampa inglese li ha ribattezzati i «fab four», i fantastici quattro, come i Beatles, o come fossero dei supereroi. A guardarli tutti insieme, in effetti, i principi William ed Harry d’Inghilterra con le rispettive compagne di vita, Kate Middleton e Meghan Markle, l’impressione di essere un po’ speciali la danno davvero. La seconda uscita pubblica tutti insieme, dopo la funzione di Natale a Sandringham House, è stata un ...

Amelia Windsor - la cugina di William e Harry è la più bella del reame. E Meghan Markle e Kate Middleton? : ... dalla St Mary's Ascot, la stessa scuola di Carolina di Monaco, è passata all'Università di Edimburgo e si sta specializzando nelle lingue della moda, francese e italiano; stage nel mondo fashion a ...

Meghan Markle e Kate Middleton - tutte le differenze delle primedonne reali : Non c'è outfit di Kate Middleton che non sia stato studiato appositamente per attenersi alle regole del protocollo reale, regole estremamente rigide che invece Meghan Markle non è...

“Ecco come chiameranno il terzo royal baby”. William e Kate - le voci corrono. Manca poco al lieto evento ormai e - matrimonio di Harry e Meghan a parte - occhi puntati sul parto della duchessina. E sul nascituro - ovviamente… : Tutti concentrati sul matrimonio dell’anno, quello del principe Harry e della sua Meghan Markle. E allora sotto coi pettegolezzi, le voci, le indiscrezioni che, ci scommettiamo, saranno infiniti da qui al prossimo 19 maggio, giorno dell’evento. evento per cui, è ovvio e comprensibile, c’è grande attesa, anche perché si preannuncia fuori dagli schemi. Meghan, è ormai roba nota, non deve avere un bel rapporto con il ...

Meghan Markle offusca Kate : sexy outfit e tacco 12 al primo evento di beneficenza : Meghan Markle conquista tutti. L'ex star della serie Suits ha partecipato con il principe Harry al suo primo evento di beneficenza, sfoggiando un outfit supersexy. In occasione...

“L’ha fatto solo per Kate Middleton”. Meghan Markle lascia tutti a bocca aperta. E (forse) smentisce coi fatti il gossip sulla rivalità tra cognate. Stessa sera ma eventi diversi : il gesto dell’attrice - dopo mesi di rumor - è un vero colpo di scena : Kate Middleton e Meghan Markle, alla faccia della rivalità di cui parlano da sempre i giornali! Non sono ancora diventate cognate e, checché ne dicano gli ‘esperti’, non è dato sapere se sono diventate o diventeranno amiche quando lei, il prossimo 19 maggio, entrerà ufficialmente a far parte della royal family. Come detto, da quando l’attrice canadese ha iniziato a frequentare il principe Harry si parla di maretta con la ...

Meghan Markle in giacca e pantaloni per il suo primo evento ufficiale (per non far sfigurare Kate) : Hanno scelto un abito dello stesso stilista, Alexander McQueen: Meghan Markle un completo nero con camicia bianca, Kate Middleton un vestito lungo sui toni del rosa, impreziosito da gioielli. Dietro alla scelta stilistica della futura moglie del principe Harry, però, non si nasconderebbe soltanto un semplice fatto di gusto: secondo i media inglesi, la futura sposa non avrebbe voluto "sminuire" la cognata Kate Middleton che, durante la ...