Matteo Salvini | intervista finale a Senaldi su Libero | ' Le mie due rivoluzioni'

Steve Bannon a Roma - chi c’è dietro l’endorsement dell’ex stratega americano per Matteo Salvini : Stephen Bannon arriva in Italia intrigato dalle elezioni italiane. Tutta la stampa ne parla, non è un segreto che Bannon è stato il regista (quanto meno in termini di contenuti) della campagna di Donald Trump. Una campagna che, lo si voglia o meno, è stata un successo. Ha trasformato un ricco biondo imprenditore che ama circondarsi di belle donne in un presidente. Che Trump non sia amato dalle sinistre globaliste non è un segreto, e trovo ...