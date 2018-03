Matteo Renzi | il peggiore insulto a Di Maio | ' Il principe degli'

Elezioni 2018 - Matteo Renzi : “Meglio all’opposizione che alleato degli estremisti” : Prima Omnibus e i telegiornali, poi Facebook e Porta a Porta, alla fine Firenze, per la chiusura ufficiale della sua campagna elettorale. Che però non sarà – come annunciato – a piazzale Michelangelo, bensì al teatro Obihall: troppo alto il rischio maltempo. Nell’ultimo giorno utile per cercare di convincere gli elettori, Matteo Renzi ha recitato ancora una volta il ritornello del suo avvicinamento alle urne: attacchi agli ...

Renzi teme tradimenti nel Pd Elezioni - si gioca a perdere? Il partito del 5 marzo contro Matteo : "Romano Prodi ha archiviato definitivamente Matteo Renzi" spiegano dal Nazareno. "Piaccia o meno, il fatto che il Professore sia sceso in campo nei giorni scorsi (e non era affatto scontato) per sostenere 'Insieme' la dice lunga su cosa accadrà dopo il 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Denis Verdini : 'Voto Silvio Berlusconi al Senato e Matteo Renzi alla Camera' : Silvio Berlusconi al Senato e Matteo Renzi alla Camera. Queste le scelte di Denis Verdini per il voto di domenica. Verdini ha motivato la sua scelta con l'interesse nazionale da difendere. 'Voto ...

Centrosinistra - il piano degli anti-Renzi : 'Governo con M5S e Leu'. Ma Matteo : i numeri li ho io : L'ipotesi che circola nei meandri dei Palazzi della politica, dalle parti del Nazareno, ma non nelle stanze della maggioranza renziana, è che a urne chiuse e a schede contate si arrivi alla fine a ...

Mike Bongiorno - La ruota della fortuna/ Il 5 marzo 1989 la prima puntata : da Matteo Renzi ad Antonella Elia : Mike Bongiorno, La ruota della fortuna: 29 anni fa andava in onda la prima puntata del popolare format televisivo famoso negli anni '90. Le partecipazioni celebri.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Matteo Renzi a Repubblica tv : "Giuliano ministro 5 Stelle? È un nostro amico - ha aiutato a scrivere la Buona Scuola" : Salvatore Giuliano, il candidato del M5s alla Scuola, "è un nostro amico, è un consulente della Giannini e della Fedeli. E' un preside, anche bravo, che ci ha aiutato a scrivere la riforma della Buona scuola. In tanti momenti, anche di polemiche e insulti, lo ricordo darmi il sostegno pubblico: 'presidente sono con lei, vada avanti'. La nota di oggi? Penso che ce l'abbia fatta Casaleggio". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi ...

Anche la Bonino molla Renzi Con Prodi al fianco di Gentiloni La vendetta di Emma con Matteo : Emma ha seriamente rischiato di rimanere al palo in questa competizione elettorale. Dapprima il Pd, e cioè Renzi, l’aveva illusa e poi l’aveva lasciata a sé stessa nelle more di una raccolta firme che si prospettava quasi impossibile. Mente la Bonino non si capacitava di tanta cattiveria Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi E' MORTO/ Segretario Pd fotografato in una bara : macabra bufala vestita da satira : Manifesti diffusi per tutta la città di Pomigliano in attesa della visita del Segretario del Pd fotografato MORTO dentro una bara, iniziativa degli operai della Fiat(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Matteo Salvini sfida Silvio Berlusconi : Lega sopra Forza Italia - il Cav : sei chiacchierone come Renzi : Matteo Salvini è calatissimo nel ruolo d' aspirante premier tutto Vangelo e pragmatismo. E così, quando a Matrix gli chiedono dell' Europa, non offre punti che possono terrorizzare le Cancellerie: '...

L'intervista a Matteo Renzi : 'Chi non vota per il Pd di fatto aiuta solo M5S' : Sull'economia io credo che non basti accettare austerity e fiscal compact, ma occorra investire in flessibilità e crescita. Lei parla di rimettere l'Imu, io l'ho tolta e non la rimetterò mai. In ogni ...

Cannonate contro la Boschi e papà Tiziano. Alessandro Di Battista accende la piazza a Rignano - a due passi da casa di Matteo Renzi : C'è un grado a Rignano sull'Arno quando Alessandro Di Battista arriva a bordo del suo camper. In piazza ci sono quattrocento persone. "Mai viste tante da queste parti", dice la signora Maria. "Poco tempo fa è venuta Roberta Pinotti, il ministro della Difesa. Eravamo 36, 37, non si arrivava a 40". In piazza Martiri della libertà, dove è stato montato il palchetto sul quale la star 5 stelle sale accolto dall'ormai ...

Matteo Renzi scaricato anche da Emma Bonino a quattro giorni dal voto : lei è per Paolo Gentiloni : Per Matteo Renzi i giorni da segretario del Pd sono praticamente contati. L'avvicinarsi inesorabile del 4 marzo, e i probabilissimi risultati negativi per il Pd, potrebbero spingerlo a presentare ...

Pd - l'appello dei musulmani a votare il partito di Matteo Renzi per avere lo ius soli : E quel è questa 'occasione politica che Allah mette a disposizione'? Il voto per 'consolidarli sul territorio', ovvero per l'approvazione dello ius soli . Ergo, il voto per il Pd , che è la forza ...

Matteo Renzi a Bersaglio mobile : "Pronto ad andare all'opposizione se il Pd non sarà il primo partito" : "Penso che quello che accadrà dopo il 5 di marzo si potrà capire con i numeri chiari, perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Io sono profondamente convinto che il Pd sarà il primo partito, dopodiché se non succede il Pd è responsabilizzato per andare all'opposizione". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, nel corso della puntata di 'Bersaglio mobile' che andrà in onda ...