ilfattoquotidiano

: Massoneria, viaggio nella loggia del Grande Oriente: ‘Qui niente politica’. Ma c’è l’uomo di Fi: ‘È il nostro candi… - Cascavel47 : Massoneria, viaggio nella loggia del Grande Oriente: ‘Qui niente politica’. Ma c’è l’uomo di Fi: ‘È il nostro candi… - reportitaliano : Massoneria, viaggio nella loggia del Grande Oriente: ‘Qui niente politica’. Ma c’è l’uomo di Fi: ‘È il nostro candi… -

(Di sabato 3 marzo 2018) “Noi bandiamo il dogma e coltiviamo il dubbio. Sono due gli argomenti di cui non parliamo mai: la politica e la religione“. Così parlò il libero muratore seduto sullo scranno di uno dei piccoli templi celatipancia di via Pirelli 5, a Milano. È qui, a due passi dalla stazione centrale, che ha sede ladeld’Italia , la principale obbedienza del Paese. “Perché non parliamo di politica e religione? Perché sono gli argomenti che dividono l’umanità“, continua il massone vestito in abiti civili, che si è offerto di guidare ilfattoquotidiano.it a visitare i sotterranei della. Pochi attimi prima, al piano superiore, un suo confratello – che invece sfoggia il collare verde e oro d’ordinanza – ha salutato calorosamente Fabio Altitotante, consigliere in Regione Lombardia, ricandidato da Forza Italia ...