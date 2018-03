Maria De Filippi senza parole | la battuta razzista di Nando a C’è posta per te

C’è posta per te - Carmen cerca il padre : Maria De Filippi zittisce l’uomo : C’è posta per te, la storia di Carmen che cerca il padre che si è rifatto una vita con la matrigna Monica Ancora un caso di figli e genitori separati a C’è posta per te. L’ultima storia andata in onda nel programma di Canale 5 è quella di Carmen e Giorgio, rispettivamente figlia e padre […] L'articolo C’è posta per te, Carmen cerca il padre: Maria De Filippi zittisce l’uomo proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi svela retroscena sui The Kolors. Stash : “Ho falsificato i documenti - a Napoli si fa così” : Maria De Filippi ha avuto come primi ospiti di Amici 17 i The Kolors, che si sono esibiti con il loro ultimo singolo, Frida. Finita l’esibizione, la De Filippi ha chiesto a Stash se si ricordasse il momento in cui era entrato nella scuola del talent, tramite una sfida. “Ti ricordi quando sei arrivato qua? Che poi nessuno lo sa ma adesso possiamo dirlo: ti ricordi cosa avevi combinato?”. Stash non ha trattenuto una risata e ha ...

Amici 17 : Maria De Filippi e i professori deridono Alessandra Celentano : Alessandra Celentano lascia lo studio di Amici tra le risa di tutti Oggi in diretta ad Amici 2018 è stato Alessandra Celentano Show. L’insegnante di danza classica ha postato alle risa tutti, sia Maria De Filippi, che gli insegnanti che il pubblico presente in studio. Le parole dette da Valentina nei riguardi della sua pupilla Sephora l’ha mandata su tutte le furie, chiedendo alla ballerina di scendere in mezzo al palco per essere ...

Travolgente la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi verso il serale tra inediti e polemiche : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi del 3 marzo ci introduce verso la fase finale. Durante l'ultima puntata del pomeridiano del talent di Canale 5, la conduttrice ha rivelato che il serale della nuova edizione è in partenza dal 7 aprile e per un numero di puntate non ancora definito. Dopo la partecipazione dei The Kolors e quella di Anbeta Toromani che ha annunciato il suo nuovo spettacolo a teatro nel ruolo di Carmen, Maria De ...

Amici - Anbeta torna da Maria De Filippi : pubblico in delirio : Nella puntata di oggi di Amici di Maria De Filippi occhi puntati non solo sulla consueta sfida ma anche sull'esibizione di Anbeta Toromani. La ballerina albanese che proprio dal palco di Canale Cinque ...

Anbeta Toromani ad Amici di Maria De Filippi torna a danzare in tv per la Carmen (video) : Anbeta Toromani ad Amici di Maria De Filippi torna per portare la grande danza in televisione e presentare il nuovo ruolo da protagonista nella Carmen di Amedeo Amodio, in scena al Teatro Olimpico di Roma a partire dall'8 marzo. La ballerina albanese ha partecipato alla trasmissione per tanti anni, prima come allieva e poi nel corpo di ballo. Da sempre apprezzata per le sue doti naturali, ha raggiunto il secondo posto dietro Giulia ...

AMICI 17 - SERALE 2018 : CHI SARANNO I CONCORRENTI?/ Maria De Filippi annuncia in diretta la data d'inizio : Chi accederà al SERALE di AMICI 17? Nella nuova diretta i professori potrebbero assegnare le prime "felpe verdi": chi la conquisterà? Le papabili scelte dei professori(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Ufficiale la data d’inizio del serale di Amici di Maria De Filippi : ecco quando inizia : La data d'inizio del serale di Amici di Maria De Filippi è Ufficiale. Dopo i dubbi e le ipotesi, la conduttrice svela finalmente il debutto della fase finale del programma fissata per il 7 aprile. Ancora da definire i giudici e i coach della nuova edizione della trasmissione di Canale5. Non il 21 nè il 14: Amici di Maria De Filippi inizia ufficialmente il 7 aprile. I ragazzi stanno attualmente affrontando gli esami per l'accesso alla fase ...

Maria De Filippi svela un retroscena sui The Kolors a Amici 17 : I The Kolors ad Amici 2018: Maria De Filippi rivela un retroscena I The Kolors sono stati oggi i primi ospiti della diretta di Amici 17 accolti con gioia e soddisfazione da Maria De Filippi. Stash e la sua band si sono prima di tutto esibiti cob il loro ultimo singolo portando grande euforia tra il pubblico soprattutto nel momento in cui il frontman ha utilizzato la sua immancabile chitarra elettrica, che aveva fatto la loro fortuna durante ...

Il ritorno dei The Kolors ad Amici di Maria De Filippi con Frida dopo Sanremo 2018 (video) : I The Kolors ad Amici di Maria De Filippi tornano a casa con Frida (Mai, Mai, Mai), dopo la partecipazione a Sanremo 2018 che ha segnato il debutto in italiano del gruppo vincitore del talent nel 2015. I ragazzi hanno ripercorso tutti i momenti più emozionanti della loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, a cominciare da una piccola bravata che la conduttrice ha voluto raccontare. Per paura di essere fuori con l'età, Stash aveva ...

C'è posta per te/ Le storie : anticipazioni e ospiti 3 marzo. Emma Marrone e Luca Argentero da Maria De Filippi : C'è posta per te 2018, anticipazioni e ospiti 3 marzo: Emma Marrone e Luca Argentero sono i protagonisti delle due sorprese nel nuovo appuntamento dello show di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:10:00 GMT)

Andrea Offredi - dopo Uomini e Donne trova lavoro a C'è Posta per te : ecco cosa farà per Maria De Filippi : FUNWEEK - Da Uomini e Donne a C'è Posta per Te. dopo la delusione d'amore con Claudia D'Agostino, Andrea Offredi ritrova l'amore ma anche un nuovo posto di lavoro. A offrirglielo direttamente Maria De ...

Video e testo Un giorno in più di Irama - 1° su iTunes nella nuova gara inediti di Amici di Maria De Filippi : Un giorno in più di Irama è al primo posto della classifica iTunes dei brani più acquistati del giorno. Poche ore dopo il rilascio - il brano è disponibile dalla mezzanotte di oggi - Irama svetta su iTunes con la nuova canzone presentata ad Amici di Maria De Filippi ed inserita nella nuova gara inediti che vede il concorrente contro Zic. Forte del suo successo passato, Irama può ancora contare sull'appoggio e sul sostegno di suoi seguaci che ...

Video e testo Un giorno in più di Irama - 1° su iTunes con la nuova gara inediti di Amici di Maria De Filippi : Un giorno in più di Irama è al primo posto della classifica iTunes dei brani più acquistati del giorno. Poche ore dopo il rilascio - il brano è disponibile dalla mezzanotte di oggi - Irama svetta su iTunes con la nuova canzone presentata ad Amici di Maria De Filippi ed inserita nella nuova gara inediti che vede il concorrente contro Zic. Forte del suo successo passato, Irama può ancora contare sull'appoggio e sul sostegno di suoi seguaci che ...