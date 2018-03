: RT @ansa_it: Clochard morto assiderato a Mantova - drubald : RT @ansa_it: Clochard morto assiderato a Mantova -

Un senzatetto stato trovato cadavere, ieri sera, in una ex fabbrica adove aveva ricavato un alloggio di fortuna. A stroncarlo,molto probabilmente, il freddo di questi giorni. La vittima Ben Abdelkader,52 anni, era un tunisino da anni a. L'uomo aveva problemi di alcol ed era malato; era seguito con molte difficoltà dai servizi sociali del Comune. A scoprire il cadavere, già in stato di decomposizione, un connazionale che ha dato l'allarme. Sul corpo nessun segno di violenza.(Di sabato 3 marzo 2018)