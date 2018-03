“ Mancano i sostituti - caos seggi a Roma” : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – ”A meno di 12 ore dall’apertura dei seggi per le elezioni politiche e regionali stiamo ricevendo dai nostri rappresentanti di lista numerosissime segnalazioni di assenze di presidenti e scrutatori di cui ancora non sono stati trovati i sostituti e di seggi dove non sono ancora arrivati i necessari materiali, addirittura senza le urne”. Lo dichiara in una nota il Partito Democratico di ...

"45mila medici in meno in 5 anni"/ Allarme carenza specialisti : Mancano i sostituti - 14 mln di italiani senza : "45mila medici in meno in 5 anni": l'Allarme lanciato dalle organizzazioni sindacati sulla base dei dati del pensionamento. In 14 milioni di italiani senza medico di base.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:38:00 GMT)