Maltempo Senigallia AN | innalzamento del livello del fiume Misa

Maltempo - la spiaggia di Senigallia imbiancata - LaPresse - : Ricoperta di neve la spiaggia di Senigallia , in provincia di Ancona. Anche qui, come in molte zone d'Italia, Roma compresa, il paesaggio di lunedì mattina è completamente imbiancato.

Maltempo : domani 24 Febbraio scuole chiuse a Senigallia : scuole chiuse domani 24 Febbraio a Senigallia per il timore che l’ondata di Maltempo possa creare disagi e rischi alla popolazione. Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Mangialardi. Chiusi anche i centri e gli asili convenzionati e i centri diurni per disabili. Il fiume Misa e’ ingrossato ma non ha raggiunto al momento livelli critici. “Si tratta di una decisione presa a titolo precauzionale per l’allerta arancione della ...