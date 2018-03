Maltempo Roma | interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti

Maltempo : danni su litorale nord di Roma dopo la mareggiata : E’ stato un altro duro colpo, quello inferto dalla forte mareggiata, alle difese delle strutture balneari di Fregene sud, da tempo ormai alle prese con un rilevante fenomeno erosivo della spiaggia. Per tutta la giornata di ieri e la scorsa notte le onde hanno superato le barriere e causato danni tra il Point Break, che avuto compromesso il rimessaggio, il Tirreno, Il Capri ed il Rivetta. danni a cabine e tettoie, mentre l’acqua ha ...

Maltempo - Autostrade : circolazione regolare sulla A1 in Emilia Romagna : circolazione regolare sull’autostrada A1 in Emilia-Romagna dopo che, nella prima mattinata, era stato chiuso – a causa della pioggia gelata ora trasformata in neve – il tratto compreso tra l’inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa, nel Parmigiano, verso Bologna. Sempre sulla A1 tra Milano e complanare di Piacenza e tra Parma e Reggio Emilia, comunica Autostrade per l’Italia sul suo sito Internet, sono ...

Maltempo - gelicidio in Emilia Romagna : chiuso un tratto della A1 a Piacenza : Nuovi disagi per la viabilità in Emilia Romagna a causa del fenomeno della pioggia che gela. In atto deboli nevicate sull’A1 Milano-Napoli tra Piacenza nord e Reggio Emilia. Autostrade per l’Italia rende noto che è stato chiuso il tratto dell’A1 tra l’inizio della complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna. “Come noto, la pioggia gelata – spiega Autostrade per l’Italia – non può essere ...

Maltempo Emilia-Romagna - Rfi : “Cessa il piano gelo - domani regionali regolari” : Termina da domani, in Emilia-Romagna, il ‘piano neve e gelo’, attivato il 28 febbraio da Rete Ferroviaria Italiana. La cessazione della misura fa seguito alla diminuzione dell’estensione e del livello dell’allerta meteo emessa oggi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nella giornata di oggi – spiega una nota della societa’ ferroviaria – ha circolato ...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Riaprono gradualmente parchi - ville storiche e cimiteri capitolini” : Preso atto dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano la cessata allerta per neve e ghiaccio, è stata firmata l’ordinanza sindacale per la riapertura dei cimiteri capitolini, così da consentire le operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato anche l’ordinanza per la riapertura di Villa Borghese (Giardino del Lago), ...

Maltempo : forte mareggiata sul litorale romano : Il Maltempo sta mettendo a dura prova la costa del litorale romano dove una forte mareggiata sta sferzando la costa e lambisce le strutture balneari tra Ostia ed il litorale a nord di Fiumicino. Preoccupati in particolare i titolari degli stabilimenti tra Focene e Fregene sud alle prese, da diverso tempo, con un accentuato fenomeno erosivo delle spiagge. Da diversi giorni sono iniziati i lavori di difesa e rafforzamento della foce armata del ...

GELICIDIO E Maltempo - RIAPERTE LE AUTOSTRADE/ Neve Emilia Romagna - A13 chiusa : aeroporto Bologna in tilt : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: riaprono tutte le AUTOSTRADE. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.Treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:28:00 GMT)

Maltempo e gelicidio - riaperte tutte le autostrade/ Neve in Emilia Romagna - A1-A12 tilt : stop treni a Genova : Maltempo, Neve e gelicidio, ultime notizie: riaprono tutte le autostrade. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Maltempo - AUTOSTRADE CHIUSE IN EMILIA ROMAGNA/ Gelicidio e neve su A1 - A12 e A14 : treni fermi in Liguria : MALTEMPO, neve e Gelicidio, ultime notizie: A1 chiusa da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in EMILIA ROMAGNA, caos anche in A12 in Liguria. treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Maltempo : riaperto tratto A1 da Milano a Bologna - stop su altri tratti in Emilia Romagna. Treni fermi in Liguria : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

Gelicidio e Maltempo - autostrade chiuse/ Neve su A1 e A12 - caos Emilia Romagna e Liguria : tilt treni e aerei : maltempo, Neve e Gelicidio, ultime notizie: A1 chiusa da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna, caos anche in A12 in Liguria. treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:10:00 GMT)

Maltempo : A1 chiusa da Milano a Bologna - stop anche su altri tratti in Emilia Romagna. Treni fermi in Liguria : L'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul ...

Maltempo E GELICIDIO - A1 CHIUSA MILANO-BOLOGNA/ Neve e pioggia gelata bloccano treni Liguria ed Emilia Romagna : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: A1 CHIUSA da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna, caos anche in A12 in Liguria. treni in tilt a Genova, Parma, Torino(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:09:00 GMT)

Maltempo e neve - la situazione viabilità : chiusa la A1 e altri tratti in Liguria - Emilia-Romagna e Toscana : Anas rende noto che, a causa del Maltempo, in Liguria sulla SS1 ‘via Aurelia’ è chiuso il tratto al km 460,000 nel territorio comunale di Moneglia, in provincia di Genova, a causa di un mezzo pesante di traverso sulla carreggiata. In Emilia Romagna, sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ è chiusa la carreggiata in direzione nord al km 187,000 a Igea Marina a causa di un mezzo pesante di traverso sulla sede stradale. Sull’Appennino tosco-romagnolo ...