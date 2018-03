Maltempo | pioggia gelata sulle autostrade | chiusi tratti di A1 e A26

Maltempo con pioggia gelata : chiusi tratti su A1 e sulla A26 : Ancora neve e gelo sull'Italia. Problemi sulla viabilità al centro nord con la chiusura del tratto dell'A1 dalla complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna. In Piemonte strade chiuse sulla A26 nel tratto Genova-Gravellona Toce tra gli svincoli per la Torino-Piacenza e la Genova-Ventimiglia. "Come noto, la pioggia gelata - spiega Autostrade per l'Italia - non può essere contrastata con le operazioni di ...

Maltempo Prato : passata la neve ora il rischio è di pioggia : Archiviata l’emergenza neve, il Centro Funzionale delle Regione Toscana nel bollettino di valutazione delle criticità, valido per le prossime ore e per la giornata di domani, sabato 3 marzo, prevede per il territorio di Prato un’allerta con codice colore “giallo” sia relativamente al rischio idraulico, che per la possibilità di ulteriori eventi di ghiaccio. Per quanto concerne il rischio idraulico (relativa al reticolo ...

Maltempo e pioggia gelata - Autostrade per l’Italia : non mettersi in viaggio nelle zone colpite : Prosegue l’ondata di Maltempo che da domenica scorsa interessa l’Italia, con coinvolgimento dell’intera rete di Autostrade per l’Italia da Sud a Nord: lo rileva Autostrade per l’Italia sottolineando che le regioni più interessate sono la Lombardia e l’Emilia Romagna, dove dalla scorsa notte la pioggia gelata (freezing rain) interessa l’intera rete autostradale. Autostrade consiglia pertanto di evitare di ...

Maltempo E GELICIDIO - A1 CHIUSA MILANO-BOLOGNA/ Neve e pioggia gelata bloccano treni Liguria ed Emilia Romagna : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: A1 CHIUSA da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna, caos anche in A12 in Liguria. treni in tilt a Genova, Parma, Torino(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:09:00 GMT)

Maltempo - neve e pioggia gelata : Milano imbiancata - autostrade chiuse in Emilia-Romagna [LIVE] : Nuovo giorno alle prese con neve e gelicidio, con conseguenti disagi sulle strade italiane: ecco il punto della situazione, con aggiornamenti LIVE. neve a Milano Una nevicata molto leggera sta imbiancando Milano, senza determinare disagi sulle strade. La circolazione è regolare ovunque, anche per i mezzi pubblici, e solo sull’A7, nel Pavese, sta nevicando più intensamente. In città, la nevicata è molto debole e le temperature attorno a ...

Maltempo : neve e pioggia gelata sulle Autostrade - chiusa l’A12 : Autostrade per l’Italia rende noto che sono in atto deboli nevicate nelle seguenti Autostrade: – A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio A21 Torino-Brescia – A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto – A10 Genova-Savona tra Genova Prà e Savona. pioggia gelata in atto, prestare attenzione su: – A1 Direttissima l’intero tratto – A1 Panoramica tra Rioveggio e ...