Maltempo in California | snowboarder trovato morto in Sierra Nevada

Meteo USA : il Maltempo risparmia la California - gli evacuati rientrano nelle proprie case : L’ondata di maltempo che minacciava la California ha deviato in direzione sud, risparmiando l’area già devastata da piogge e frane lo scorso gennaio. Circa 30 mila persone evacuate in via precauzionale nella contea di Santa Barbara, hanno fatto rientro nelle proprie case. “Il peggio e’ passato – ha spiegato il capo della protezione civile locale – e siamo cautamente ottimisti, anche grazie all’accurato ...

Maltempo : evacuazioni in California : ANSA, - LOS ANGELES, 2 MAR - Le autorità del sud della California hanno diramato un ordine di evacuazione per 30.000 persone in vista dell'arrivo di una violenta tempesta di neve. In particolare, si ...

Maltempo California - ecco perchè i cittadini hanno ignorato l’allerta evacuazione prima delle fatali frane di Montecito : Nei giorni dopo la terribile tempesta che ha causato le frane e le inondazioni nella California meridionale, sono circolati numerosi video e immagini di persone in estrema difficoltà. Di fronte a questo tipo di materiale, si rimane sotto shock e viene spontaneo chiedersi perché quelle persone non abbiano lasciato l’area e quelle situazioni potenzialmente letali. Le inondazioni lampo e le frane possono verificarsi molto velocemente, ma questo non ...

Maltempo - emergenza in California : 17 morti - 17 dispersi e 100 case distrutte : Le frane e le inondazioni provocate dal Maltempo in California hanno causato la morte di 17 persone e altre 17 risultano ancora disperse; 28 i feriti. La situazione è particolarmente grave nella contea di Santa Barbara, dove vivevano tutte le vittime. Cento case sono state distrutte e altre 300 sono state danneggiate. “Ora, il nostro obiettivo è capire se c’è qualcuno ancora vivo nelle strutture che sono state danneggiate” ha ...

