Maltempo | ha smesso di nevicare sulla rete di Autostrade per l’Italia

: RT @TommasoTavernes: In #Piemonte il gelo si è fatto sentire. Neve a prima mattina fino alle 11 e poi ha smesso. Ma il freddo gelido invece… - TomTav00 : RT @TommasoTavernes: In #Piemonte il gelo si è fatto sentire. Neve a prima mattina fino alle 11 e poi ha smesso. Ma il freddo gelido invece… - TommasoTavernes : In #Piemonte il gelo si è fatto sentire. Neve a prima mattina fino alle 11 e poi ha smesso. Ma il freddo gelido inv… - ChiaraCiv : @confusa11 @Vandabio @RBarbasso @dolcestrega09 @RIHANNON1967 @RobertoGranai @carmenjaratn @ZacchedduFranc1 Nevica s… -

(Di sabato 3 marzo 2018) Sono terminate le precipitazioni nevosediper l’Italia.per l’Italia raccomanda di mettersi in viaggio solo se equipaggiati di pneumatici invernali o in alternativa muniti di Catene a bordo che in ogni caso devono essere sempre montate in area di servizio, area di parcheggio o piazzola di sosta. Costanti aggiornamentisituazione della viabilità e sulle previsioni meteo saranno diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulle App My Way e My Way Truck, scaricabili gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del Digitale Terrestre; sul sito www..it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori ...