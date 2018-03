Maltempo Genova | frana sulle alture di Voltri | si valuta l’evacuazione delle case

Maltempo : riaperta la A26 tra Genova e Alessandria : E’ stata riaperta la A26 Genova Voltri – Alessandria, dove il traffico era stato interrotto per pioggia gelata. Unica limitazione sulla A26 tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato e sulla Diramazione Predosa-Bettole, dove l’intensa nevicata in atto ha reso necessario vietare la circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. L'articolo Maltempo: riaperta la A26 tra ...

Maltempo : chiusa laA26 tra Genova e Alessandria per ghiaccio : Ancora qualche disagio in Liguria, a causa del Maltempo, per chi è in viaggio. E' stata chiusa la A26 Genova Voltri-Alessandria a causa della pioggia gelata. Il transito è stato interrotto in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dei mezzi spargisale. In particolare, comunica Autostrade per l'Italia, tratto chiuso tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e nodo A26/A21 Torino-Brescia.

Maltempo : a Genova riprende in parte la circolazione dei treni : La Regione Liguria rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte delle Ferrovie che dalle 16.30 è iniziato un parziale ripristino della circolazione, su un solo binario, sia sulla linea verso Savona che su quella verso Milano. Nelle prossime ore verrà ripristinata la circolazione anche sul secondo binario.

Maltempo e gelicidio - riaperte tutte le autostrade/ Neve in Emilia Romagna - A1-A12 tilt : stop treni a Genova : Maltempo, Neve e gelicidio, ultime notizie: riaprono tutte le autostrade. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.treni e aerei in tilt

Maltempo : riaperta A1 tra Milano e Bologna. Stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. : Sbarramenti restano sull'A13 e A14. Autostrade per l'Italia consiglia: 'Evitare di mettersi in viaggio'. RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. Intanto sale a 55 il numero dei morti in Europa.

Maltempo - ancora neve sull'Italia : imbiancate Milano - Genova e Firenze | Guarda foto e video : Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza, Verona, Bergamo e Savona. Disagi per i viaggiatori. Scuole chiuse in molti Comuni della penisola

Maltempo : a Genova scuole chiuse anche domani 2 Marzo : A Genova le scuole resteranno chiuse anche domani a seguito della nuova allerta neve emanata dalla Protezione Civile regionale. Lo ha deciso questa sera il Centro operativo comunale, anche in vista delle ulteriori nevicate attese tra la notte e la mattinata di domani. Per la giornata di venerdì è stata disposta anche la chiusura di tutti i mercati all'aperto, dei cimiteri, dei giardini e dei parchi storici comunali.