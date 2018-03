Maltempo | gelicidio in Emilia Romagna | chiuso un tratto della A1 a Piacenza  

Maltempo - Viabilità Italia : gelicidio e chiusura della A1 - il punto della situazione : La circolazione stradale in ambito autostradale è tornata regolare sin dalla tarda mattinata e sono state revocate tutte le ordinanze di divieto della circolazione emesse in queste ultime giornate con delle puntuali eccezioni in relazione alle condizioni della Viabilità secondaria in alcune provincie. Anche dal lato francese sono stati rimossi i divieti di circolazione per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate per i trafori del Frejus ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il Maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Maltempo : chiusa per gelicidio la Strada regionale 66 per San Marcello Pistoiese : La Provincia di Pistoia ha disposto la chiusura urgente della Strada regionale 66 dal bivio Sp 21 Le Piastre-Prunetta al bivio Sp 632 località Pontepetri per la formazione di gelicidio dovuto alle basse temperature persistenti in loco. Il provvedimento è stato assunto per scongiurare eventi dannosi e per garantire la pubblica incolumità dato il pericolo rappresentato dal gelicidio, fenomeno atmosferico insidioso che causa la caduta di alberi per ...

Maltempo e gelicidio : situazione difficile in Liguria ed Emilia - chiusi i trafori del Monte Bianco e del Frejus : Continua il monitoraggio delle condizioni meteo e della circolazione stradale sulla rete viaria principale da parte di Viabilità Italia. chiusi ai soli veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, per nevicate intense in territorio francese, i trafori del Monte Bianco e del Frejus in direzione della Francia. Sono in atto deboli nevicate sulle seguenti autostrade: – A26 dei trafori tra Diramazione Predosa-Bettole e SS. 33 del Sempione – ...

Previsioni Meteo - l’esperto del Cnr : “Dopo il gelicidio ulteriore aumento termico - breve tregua Domenica ma la prossima settimana torna il Maltempo” : Domenica prossima l’Italia vivrà una breve tregua dal maltempo e dal gelicidio che sta creando gravi disagi in queste ore. “Sarà un lieve miglioramento e durerà poco, perché da lunedì è in arrivo una nuova fase perturbata che porterà al centro/sud piogge e, a Nord, neve“: lo annuncia il climatologo Massimiliano Pasqui, dell’Istituto di BioMeteorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibimet-Cnr). Domani ...

