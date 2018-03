Maltempo con pioggia gelata | chiusi tratti su A1 e sulla A26

Maltempo : al Marconi di Bologna 40 voli cancellati : A fine giornata sono circa 40 i voli cancellati all’aeroporto Marconi di Bologna a causa del Maltempo e dei problemi legati all’approvvigionamento di liquido sghiacciante. Numerosi inoltre gli aerei partiti in ritardo, con grandi disagi ai viaggiatori. Già da questa sera è atteso il pieno ripristino della regolarità dei voli. “Dopo la nevicata di ieri, che ha avuto ripercussioni anche sui voli della mattinata, il fenomeno del ...

Maltempo Lucca - rotture di tubi e contatori ko : 1.300 interventi di Gaia : Sono per l’esattezza 1.309 le richieste, giunte al numero verde emergenze e guasti di GAIA S.p.A., che hanno dato luogo a un intervento tecnico durante i giorni in cui le temperature sono state particolarmente rigide (28 e 29 febbraio). Diversi sono i motivi di contatto, in gran parte legati alle problematiche dovute al gelo: la rottura di contatori (223 casi segnalati in due giorni), mancanza di acqua in casa (702 episodi, 70 solo su ...

Maltempo - il sindaco di Abetone : accordo con l’Anas sulla Ss12 : “Siamo riusciti a trovare un accordo importante con Anas che garantisca la riapertura pur parziale della Ss 12 e al contempo la massima sicurezza per gli utenti”. Lo affermano in una nota il sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia), Diego Petrucci, e il vicesindaco, Alessandro Barachini che ha seguito in prima persona tutta la vicenda. “La strada statale – proseguono – sarà riaperta da domani mattina nelle seguenti ...

Maltempo - Confagricoltura : “Raccolti persi - anche le mimose dell’8 marzo” : “Raccolti ortofrutticoli, ma anche piante, perse a causa dell’ondata di freddo siberiano sul nostro Paese. Ora si cominciano a contare i danni; la prima conseguenza tangibile del Maltempo sarà la minore presenza di mimose, almeno di quelle italiane ed in particolare liguri. Il gelo ha distrutto gli splendidi fiori sugli alberi”. Lo sottolinea in un comunicato Confagricoltura che, con una task force, sta monitorando la situazione nelle varie ...

Maltempo : vento in Sardegna con raffiche sino a 90 km/h : Forte vento in queste ore in Sardegna, dove le raffiche di burrasca hanno raggiunto i 90 chilometri orari a Capo Bellavista, in Ogliastra. La situazione meteo era stata annunciata ieri con l‘allerta meteo lanciata dalla Protezione civile regionale che aveva previsto anche mareggiate. Le raffiche maggiori si sono registrate nella tarda mattinata, successivamente l’intensità si è lentamente indebolita. A Elmas, Decimomannu e Alghero ha ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il Maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

“Pensavamo di morire - poi…”. Il treno più pazzo del mondo : bloccati a bordo per oltre 10 ore causa Maltempo - ecco cosa fanno all’improvviso i passeggeri per vincere la paura. Le loro foto hanno conquistato i social : Il maltempo che di recente ha scosso l’Italia non ha provocato danni soltanto nel nostro Paese, pur alle prese con difficoltà e disagi notevoli. Tutta Europa, infatti, si è trovata in queste ore più o meno nella stessa situazione. Dal Regno Unito, ecco arrivare una delle storie più bizzarre, e a suo modo anche divertente, di questi giorni freddi e gelati: tutto è successo a causa dei disagi alla circolazione provocati da ghiaccio, vento e ...

Maltempo Toscana - anziani coniugi bloccati dalla neve : salvati dai Carabinieri : Una coppia di anziani, rimasta isolata dalla neve e dal ghiaccio in un casolare sulle colline di Livorno, è stata tratta in salvo dai carabinieri, che sono intervenuti con un mezzo fuoristrada. A chiamare il 112 nella mattinata di ieri, la donna che si trovava con il marito, non vedente, in un casolare a Limoncino (Livorno). I due erano andati nella casa per proteggere alcune piante a causa della nevicata. Proprio per questo motivo sono rimasti ...

Maltempo Bologna : al Marconi ripartite le operazioni di sghiacciamento aerei : Sono ripartite le operazioni di sghiacciamento degli aerei all’Aeroporto Marconi di Bologna. “La prima cisterna con il rifornimento del liquido de-icing è arrivata – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dello scalo bolognese – sono già ricominciate le operazioni per il trattamento degli aeromobili. I voli rimasti a terra stanno iniziando le operazioni di imbarco per ripartire a breve”. L'articolo ...

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - “SNOWMAGEDDON” nel Regno Unito : il Burian e la “tempesta Emma” paralizzano il Paese con pesanti nevicate - temperature gelide e strade impraticabili [GALLERY] : 1/37 ...

Sipario su campagna - gran finali - con Maltempo - in tutta Italia : Roma, 2 mar. , askanews, Sipario a mezzanotte sulla campagna elettorale per le elezioni politiche 2018 e per le elezioni Regionali in Lazio e Lombardia. Domani giornata di silenzio pre- elettorale, ...

Maltempo - il terribile GELICIDIO paralizza il Centro/Nord : chiuse strade e autostrade - treni fermi per la “pioggia congelata” : 1/26 ...

Maltempo - Coldiretti : con il gelicidio strage di piante e consegne in tilt : Il gelicidio nei boschi, vigneti e frutteti rischia di provocare una strage per la rottura dei rami che cedono sotto il peso della pioggia ghiacciata. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento agli effetti del particolare fenomeno atmosferico che sta interessando importanti zone ortofrutticole del Paese. Una calamità che – sottolinea la Coldiretti – fa aumentare i danni nelle campagne dove da Nord al Centro fino al Sud il gelo ha già ...