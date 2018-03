Maltempo | Coldiretti | “Sos verdure in Ue | 300 milioni persi in Italia”

Maltempo - Coldiretti : con il gelicidio strage di piante e consegne in tilt : Il gelicidio nei boschi, vigneti e frutteti rischia di provocare una strage per la rottura dei rami che cedono sotto il peso della pioggia ghiacciata. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento agli effetti del particolare fenomeno atmosferico che sta interessando importanti zone ortofrutticole del Paese. Una calamità che – sottolinea la Coldiretti – fa aumentare i danni nelle campagne dove da Nord al Centro fino al Sud il gelo ha già ...

Maltempo - Coldiretti : perso il 20% del raccolto di ortaggi - frutta a rischio : Nelle campagne si estende la mappa dei danni da Nord al Centro fino al Sud con il gelo che ha distrutto almeno il 20% del raccolto di ortaggi come lattughe, patate, carciofi, cavoli, verze, cicorie e broccoli ma anche i vivai di piante e fiori mentre sono perduti in molti casi gemme e fiori di piante da frutto, dalle albicocche ai mandorli E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio della Coldiretti dal quale si evidenziano le pesanti conseguenze ...

Maltempo - Coldiretti Toscana : “Pronti mille trattori spazzaneve” : In tutta la Toscana si stanno predisponendo i sistemi per fronteggiare l’ondata di freddo. “Dalla “finta primavera” al rischio gelate – dice Tulio Marcelli, Presidente di Coldiretti Toscana – il passaggio si annuncia repentino. Il brusco calo delle temperature di 10 gradi rischia di mandare in tilt la campagna Toscana. La nostra preoccupazione e’ rivolta a verdure e ortaggi coltivati in pieno ...

Maltempo - Coldiretti : danni per 300 milioni nelle campagne italiane : Un conto finale da oltre 300 milioni di euro a causa dell’ondata di freddo siberiano che ha colpito l’Italia potrebbe essere pagato dall’agricoltura sulla base di quanto accaduto nell’ultima gelata siberiana del 2012. E’ la Coldiretti a fare i primi bilanci sugli effetti del prolungarsi dell’ondata di Maltempo nel sottolineare che ai danni diretti per le coltivazioni distrutte si sommano quelli indiretti provocati dal blocco della circolazione ...

Maltempo - Coldiretti Liguria : “Proclamare lo stato di calamità” : Neve a bassa quota e ghiacciate notturne hanno procurato pesanti conseguenze sull’agricoltura. Nella giornata di ieri anche la Liguria, in particolare le province di Savona e Imperia, è stata “duramente colpita e ha subito gravissimi danni, tanto da spingere la Federazione di Coldiretti Liguria a chiedere immediatamente alla Regione di proclamare lo stato di calamità naturale, in modo particolare per le aziende orticole e ...

Maltempo : Coldiretti Veneto - situazione sotto controllo ma pronti ad intervento : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – “Non siamo ancora in pericolo ‘ rassicura Coldiretti Veneto che sta monitorando il territorio sferzato dal vento gelido e segnato dalle basse temperature. Le coltivazioni e gli allevamenti sono sotto controllo ‘ confermano i tecnici impegnati nel presidio delle campagne e nelle comunicazioni costanti con gli agricoltori – Imprenditori tra l’altro sempre più abituati ai capricci ...

Maltempo - Coldiretti : “Corsa contro il tempo nelle stalle e nei campi” : Dai cappotti per i baby vitellini alle coperte per le verdure fino alle torce anti gelo per i vigneti. Nei campi e nelle stalle d’Italia è iniziata la corsa alle difese contro l’assalto del freddo siberiano. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che è allarme nelle campagne per salvare piante e animali da Burian. “Gli allevatori stanno mettendo i cappotti ai vitellini e hanno acceso le lampade termiche a luce rossa, mentre ...

Maltempo : mobilitati anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti : anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto riferisce la Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo che sta facendo tornare l’inverno nella Penisola con freddo e neve. I mezzi agricoli sono al lavoro – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree piu’ ...

Maltempo Coldiretti : “Dal gelo siberiano danni a frutta e verdura” : Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e i frutteti pronti alla fioritura dopo un mese di gennaio caldo con temperature massime di 3,3 gradi superiori alla media. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per l’ondata di gelo siberiano in arrivo sull’Italia. A preoccupare gli agricoltori sono i danni alle colture, ...

Maltempo - Coldiretti lancia l'allarme. Negli ultimi dieci anni danni per 14 miliardi di euro tra alluvioni e siccità : Teleborsa, - Il brusco arrivo del freddo mette in pericolo gli alberi da frutto con i mandorli già in fiore e le gemme di albicocchi e peschi in fase di apertura che rischiano ora di essere ...

Maltempo - Coldiretti : allarme freddo per gli alberi già in fiore : Il brusco arrivo del freddo mette in pericolo gli alberi da frutto con i mandorli già in fiore e le gemme di albicocchi e peschi in fase di apertura che rischiano ora di essere compromesse dalle basse temperature. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’arrivo del Maltempo dopo un mese di gennaio caldo con temperature massime di 3,3 gradi superiori alla media storica. A preoccupare con temperature sotto lo zero sono – sottolinea la ...

Maltempo - Coldiretti : la pioggia è vitale per l’agricoltura a secco : L’arrivo della pioggia è vitale per l’agricoltura dopo che il 2018 si è aperto con circa 1/3 di precipitazioni in meno (-29%) rispetto alla media storica con crolli del 50% nel centro Italia e del 45% nel Mezzogiorno anche se al Nord si è verificato un aumento del 5% per le abbondanti nevicate. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’arrivo dell’ondata di Maltempo con precipitazioni e neve anche a quote piu’ basse, sulla base dei dati ...