Maltempo | Autostrade | circolazione regolare sulla A1 in Emilia Romagna 

Maltempo - sulle autostrade del Centro-Nord rischio pioggia gelata. Chiusi tratti della A1 e della A26 : ROMA - La gelida perturbazione che ha spaccato in due l'Italia investendo il Centro-Nord continua a far sentire i sue effetti soprattutto sulla grande viabilità. A colpire, in questo caso, è la ...

Maltempo - sulle autostrade del Centro-Nord rischio pioggia gelata. Chiusi tratti della A1 e della A26 : Lo comunica autostrade per l'Italia, ricordando come "la pioggia gelata non può essere contrastata con la salatura del manto stradale". Prima della chiusura,...

Maltempo : il gelo spezza l'Italia in due - autostrade e treni caos : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

Ghiaccio - riaperte tutte le autostrade In Europa 59 morti per il Maltempo - Live : Per il gelicidio blocchi in mattinata sulla rete autostradale. A mezzogiorno il rientro alla normalità. Sull’Autosole, ad Arezzo, auto tampona tir: un morto. Ferme quattro linee ferroviarie: Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Savona e Parma – La Spezia

GELICIDIO E Maltempo - RIAPERTE LE AUTOSTRADE/ Neve Emilia Romagna - A13 chiusa : aeroporto Bologna in tilt : MALTEMPO, Neve e GELICIDIO, ultime notizie: riaprono tutte le AUTOSTRADE. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.Treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:28:00 GMT)

Maltempo e gelicidio - riaperte tutte le autostrade/ Neve in Emilia Romagna - A1-A12 tilt : stop treni a Genova : Maltempo, Neve e gelicidio, ultime notizie: riaprono tutte le autostrade. A1 in tilt da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in Emilia Romagna.treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:25:00 GMT)

Maltempo - AUTOSTRADE CHIUSE IN EMILIA ROMAGNA/ Gelicidio e neve su A1 - A12 e A14 : treni fermi in Liguria : MALTEMPO, neve e Gelicidio, ultime notizie: A1 chiusa da Milano a Bologna per pioggia gelata e ghiaccio in EMILIA ROMAGNA, caos anche in A12 in Liguria. treni e aerei in tilt(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Maltempo - caos sulle autostrade in Emilia - treni fermi in Liguria : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo - A12 bloccata per ore. Code sull'Aurelia. Stop treni Genova. Riaperte autostrade chiuse per pioggia gelata : Il fenomeno delle piogge gelate, che rendono immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio, sta interessando vari tratti autostradali, alcuni chiusi al traffico per diverse ore, ...

Maltempo - caos sulle autostrade in Emilia - treni fermi in Liguria : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo e gelicidio al Nord - treni fermi : riaperta l'A1 tra Milano e Bologna - ma è sempre caos sulle autostrade : autostrade parzialmente chiuse, come la A1, nel tratto tra Milano e Bologna, e treni in partenza dalla Liguria ancora fermi: sono questi gli effetti del Maltempo e del gelicidio al Nord. Sono stati...

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia - treni fermi in Liguria : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia - treni fermi in Liguria : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo - il terribile GELICIDIO paralizza il Centro/Nord : chiuse strade e autostrade - treni fermi per la “pioggia congelata” : 1/26 ...