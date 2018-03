Maltempo | ancora neve su Milano e hinterland 

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il Maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Maltempo - neve e ghiaccio sull'Italia : ancora disagi : Nuovi disagi sul fronte dei trasporti a causa dell'ondata di Maltempo: A1 chiusa in mattinata tra Milano e Bologna, disagi in Emilia Romagna e Liguria. Anche i treni nuovamente ko.

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - oggi ancora neve al nord : rischio gelicidio sulle autostrade : ancora neve al nord e tempo instabile al centro-sud. Dopo la neve il pericolo ora è il gelicidio, già in atto in alcune zone del Centro e in Romagna. sulle autostrade si segnalano molti disagi....

Maltempo - ancora neve sull'Italia : imbiancate Milano - Genova e Firenze | Guarda foto e video : Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza, Verona, Bergamo e Savona. Disagi per i viaggiatori. Scuole chiuse in molti Comuni della penisola Continua a leggere L'articolo Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video è su NewsGo.

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - Maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Maltempo Germania : il Burian porta ancora neve e temperature gelide fino al weekend : In Germania le persone farebbero bene a non considerare nemmeno l’idea di mettere via i vestiti più pesanti. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha dichiarato che oggi, 1 marzo, le temperature non saliranno oltre i -7°C lungo il confine con la Polonia. La temperatura più alta su tutto il Paese, invece, sarà di 1°C: le regioni intorno ai fiumi Mosella e Reno nell’ovest del Paese potranno godersi questo lusso. Anche gran parte della Germania ...

Maltempo : ancora neve in Toscana ma la situazione è sotto controllo : Continua a nevicare su gran parte della Toscana, soprattutto nelle zone centro settentrionali e anche a quote di pianura, ma non si registrano criticità: lo rende noto la Sala operativa della protezione civile, secondo cui nelle prossime ore è previsto un innalzamento delle temperature e l’arrivo della pioggia. In provincia di Arezzo, il tratto della A1 fino a Chiusi è chiuso per formazione di ghiaccio; al lavoro mezzi spargisale della ...

Maltempo Abruzzo : ancora deboli nevicate ma temperature in aumento : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile rende noto che sulla regione sono possibili nevicate nella prima parte della giornata, seguite da un graduale rialzo termico. Al momento sono in atto precipitazioni deboli a carattere nevoso, ma che in alcune località stanno dando origine anche a pioggia congelata. Le temperature sono in rialzo sulle località più elevate e lungo il litorale, mentre nelle zone vallive, a causa della ...

Maltempo : si attenua gelo - fino weekend pioggia e ancora neve : Si attenua il grande freddo, ma pioggia e neve a bassa quota al Nord sono previsti anche per i prossimi giorni. Le temperature aumenteranno soprattutto al Sud, dove sono previsti fino a 20 gradi. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, le nevicate al Centronord "si andranno esaurendo nel corso della prossima notte mentre una nuova perturbazione, venerdì, raggiungerà l'Italia portando occasione per ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve sull'Italia : Previste deboli precipitazioni nevose fino a quote di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo su Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. ...