Maltempo, altra forte nevicata su Milano Riaperto il tratto di A1 chiuso per il gelo Dalle 10 forti nevicate sul capoluogo lombardo e sull'hinterland. Non sono segnalati particolari disagi. Chiusa per qualche ora l'autostrada A1 nel Piacentino per il gelo. Ora la circolazione è ripresa