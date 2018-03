Maltempo | allerta gelicidio | chiuso un tratto della A26 

Maltempo - sussiste l'allerta ma il lavoro è di squadra : Nella seduta del Consiglio Comunale di venerdì 2 marzo , relativamente alla gestione delle attività di protezione civile dei giorni scorsi, il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani ha dato comunicazione ...

Maltempo Firenze : nuova allerta gialla da stasera per ghiaccio : Prosegue l’allerta per rischio idrogeologico idraulico, legata alla pioggia. E, questa sera, scatta nuovamente quella per rischio ghiaccio. Sono queste le novità del nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr). La zona interessata riguarda Firenze e i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : continua il Maltempo - ancora neve e gelicidio al Nord : Allerta Meteo – L’ intenso flusso di correnti miti in quota di provenienza occidentale che sta sostituendo la massa d’aria fredda giunta sull’Italia nei giorni scorsi, determinerà domani nuove nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali e tempo instabile sulle regioni centro-meridionali, con possibilità di temporali sul versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo - adesso si abbatte sull'Italia la prima forte tempesta primaverile : forte Maltempo Sabato 3 Marzo [MAPPE e DETTAGLI]

Maltempo - allerta gelicidio : A12 chiusa per ghiaccio - code sulla Aurelia : Numerosi automobilisti e camionisti sono bloccati ormai da ore lungo la via Aurelia sul passo del Bracco, nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si e’ formato sulla strada per il gelicidio, dopo una giornata di nevicate intense e temperature sotto zero. A complicare la situazione anche un mezzo pesante che e’ finito di traverso contribuendo al blocco del traffico. Automobilisti e camionisti si erano trovati costretti a percorrere ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - Maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Finita l’allerta meteo - chiude il Coc” : ”Il Coc, Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, attivato domenica scorsa dopo l’allerta meteo per coordinare tutti gli interventi nella Capitale, si è chiuso”. Lo rende noto il Campidoglio. ”Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato incessantemente h24 in questi giorni per limitare ai cittadini i disagi dovuti dall’ondata di Maltempo. Un lavoro di squadra unico che ha prodotto grandi risultati”. Lo ...

Maltempo : Campidoglio - finita allerta meteo. Si chiude Centro Operativo Comunale di Roma Capitale : Il COC, Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, attivato domenica scorsa dopo l’allerta meteo per coordinare tutti gli interventi nella Capitale, si è chiuso. Lo rende noto il Campidoglio. “Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato incessantemente h24 in questi giorni per limitare ai cittadini i disagi dovuti dall’ondata di Maltempo. Un lavoro di squadra […] L'articolo Maltempo: Campidoglio, finita allerta meteo. Si chiude Centro ...

ALLERTA NEVE E GELICIDIO IN LIGURIA E TOSCANA/ Ultime notizie - Maltempo e ghiaccio : colpo di coda di Big Snow : ALLERTA NEVE e GELICIDIO in LIGURIA e TOSCANA: da Buran e Big Snow, Ultime notizie video su maltempo e ghiaccio. Imbiancate anche Milano, Torino, Genova e Firenze: colpo di coda del freddo(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve sull'Italia : Previste deboli precipitazioni nevose fino a quote di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo su Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. ...

Maltempo - allerta neve a Firenze : stop ai mezzi pesanti dalle 22 : Divieto di circolazione per i mezzi pesanti, con massa superiore a 7.5 tonnellate, su tutta la rete viaria della provincia di Firenze, fuori dai centri abitati, a partire dalle 22.00 di stasera, 28 febbraio, fino a ”cessate esigenze”. Lo ha deciso il prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida per le previsioni meteo avverse. ”Ritenuto che la situazione di criticità meteorologica che interesserà gran parte di questo territorio ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.